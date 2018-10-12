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Они сделали $10 млрд на надувных матрасах. История Airbnb

13.10.2018 08:35 — Разное | ProBusiness  
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Они сделали млрд на надувных матрасах. История Airbnb
Основатели Airbnb. Фото с сайта posta-magazine.ru

10 лет назад они были просто парнями с веб-сайтом, тремя надувными матрасами и большими амбициями. С тех пор они совершили революцию в отношении людей к путешествиям, создали мировую сеть по поиску арендного жилья и заработали миллиарды. Мы подготовили видеоисторию сервиса Airbnb.

Дизайнеры Брайан Чески и Джо Геббиа создали Airbnb в 2007 году. Им не хватало денег заплатить за аренду жилья в Сан-Франциско — так и появилась идея положить матрасы на пол и сдавать их в аренду. Парни не подозревали, что скоро эта идея принесет им миллиарды. Смотрите, как это произошло.

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10 лет назад они были просто парнями с веб-сайтом, тремя надувными матрасами и большими амбициями. С тех пор они совершили революцию в отношении людей к...
 
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