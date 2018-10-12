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Сборная Беларуси обыграла Люксембург и вышла на первое место в группе

13.10.2018 08:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Сборная Беларуси обыграла Люксембург и вышла на первое место в группе
Белорусская федерация футбола

Встреча проходила на поле минского стадиона «Динамо». В первом тайме команды демонстрировали в целом равный футбол, но небольшое преимущество все же было у белорусов. Только к концу первой половины игры начались действительно опасные моменты, один из которых и привел к голу Антона Сароки.

Вторую половину матча Люксембург начал активнее и создал несколько опасных моментов у ворот соперника. В свою очередь и у нашей сборной были шансы увеличить отрыв в счете, однако цифры на табло так и не изменились. 

- В первом тайме достаточно аккуратная игра была. Особенно в начале. Наверное, страховались, чтобы не допустить ошибку, не дать сопернику провести атаку. Старались сыграть более-менее надежно. Концовку тайма провели неплохо: и моменты создали, и мяч забили. В перерыве ребятам не говорил играть на удержание. Были моменты у нас, жаль, что не забили. Напряжение держалось до конца. Дали сопернику до конца надеяться на то, что могут сравнять счет. Рад, что все закончилось нашей победой. Благодарю ребят за самоотдачу, за желание. Надеюсь, что прервали эту неудачную серию с Люксембургом, - прокомментировал результат матча главный тренер сборной Игорь КРИУШЕНКО. Слова наставника приводит Белорусская федерация футбола. 

Турнирное положение после трех игровых дней во второй группе Лиги наций, где выступает сборная Беларуси:

  • Беларусь – 7 очков,
  • Люксембург – 6 очков,
  • Молдова – 4 очка,
  • Сан-Марино – 0 очков.

В понедельник, 15 октября, наша сборная примет в Минске команду из Молдовы. 

 
Теги: Минск
 
 
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Матч в рамках футбольной Лиги наций между сборными Беларуси и Люксембурга завершился со счетом 1:0 в пользу наших соотечественников.
 
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