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Самый светлый и тёплый праздник октября

13.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Самый светлый и тёплый праздник октября

В воскресенье мы отметим самый светлый и тёплый праздник октября – День матери. Накануне этого дня самые активные представительницы разных профессий и сфер деятельности, общественницы, многодетные мамы были приглашены на торжественный приём в городской центр культуры.

От имени руководства района женщин-матерей поздравил и поблагодарил за их активную жизненную позицию, воспитание детей, профессионализм в работе председатель районного совета депутатов Игорь Волков. Тёплые слова поздравлений в адрес виновниц торжества прозвучали из уст председателя районного объединения профсоюзов Олега Костенко, председателя районного совета ветеранов Петра Шутова, а также ведущей праздничного мероприятия – начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Валентины Нехай. Все они с теплотой и нежностью говорили о том, как важны мамы в жизни каждого из нас. На женщин возложена важная миссия – быть мамами. Но они ещё и успешно трудятся во всех отраслях экономики. Особой благодарностью и уважением были отмечены мамы, воспитывающие троих, пятеро и даже семеро детей. В быстром потоке материнских будней такая праздничная встреча с подарками и особым вниманием стала приятной минутой отдыха, который так порой необходим мамам.

Для женщин в зале звучало много красивых музыкальных номеров от коллективов и солистов ГЦК.

Кстати: с начала года в Беларуси Орден Матери получила 621 женщина, среди них – 14 жлобинчанок.

 

Анна ШМИГИРЁВА.

Фото Николая СЕМЕНЦА.

Все фото по данной теме смотрите в разделе "Фото новости": 

В ГЦК прошёл торжественный приём женщин

 

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В воскресенье мы отметим самый светлый и тёплый праздник октября – День матери. Накануне этого дня самые активные представительницы разных профессий и...
 
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