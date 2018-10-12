Яблоко от яблони



К сбору яблок в хозяйстве приступили в третьей декаде августа. Сначала были собраны сорта среднего созревания и среднеспелые. Их в саду производят относительно немного.



Сейчас убирают сорта позднего созревания. В саду их большинство – около 70% от всех яблоневых деревьев. Площади тоже немаленькие (яблоневая плантация ОАО «Акр-Агро» занимает порядка 100 га). Кроме того, урожай в этом году сад дал небывалый. Чтобы сохранить его, нужно убрать в оптимальные сроки.

Самим работникам хозяйства такой объем работы не по силам. Поэтому на помощь сельхозпредприятию поспешили организации и учреждения района. Трудятся на складе, занимаются сортировкой, затариванием продукции в коробки, сбором плодов с земли и непосредственно с деревьев.





Не останавливается работа в саду ни в будни, ни в выходные. На утро пятницы 12 октября, рассказал начальник сада Эдвард Бебех, собрано около 55% яблочного урожая.

Параллельно сбору идет реализация фруктов. Так, более 120 тонн отборного яблока отправлено для реализации в Россию. Некондиция (мелкие плоды) и опад идут на плодоовощные заводы в Гродно, Слоним, Пружаны.

Работы в саду планируется завершить в течение октября.

Наталья ТУРКО.

Фото Игоря БОЯРКИНА, Натальи ТУРКО.