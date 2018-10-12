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Ярмарочный сезон открыт

13.10.2018 09:54 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Он стартовал в минувшие выходные. Традиционная осенняя ярмарка, что состоялась в Каменце 7 октября, была довольно многолюдной.
Самым «популярным» товаром были зерно и картофель. Пелищенцы первыми утром распродали пшеницу (по 40 коп. за 1 кг), которой привезли две тонны. По такой же цене ее реализовало «Агро-Заречье». Чуть дороже – по 45 коп. – предложила пшеницу «АгроТурна», а ячмень и тритикале – по 40 коп. Хотя зерно было распродано достаточно быстро, – хватило всем, кто пришел на ярмарку с целью купить его.
Из «Восхода-Каменца» доставили картофель, продавали его по 25 коп. Арендаторы, фермеры, хозяева личных подсобных подворий просили за картошку по 28-30 коп.
В этот день можно было сделать весь зимний запас овощей в «классическом» ассортименте. Те, кто хотел купить лук, обойдя ряды, убеждались, что ценник, в зависимости от диаметра луковицы, от 50 до 40 коп.; морковь от 50 до 60 коп., а желанная капуста – 40-50 коп. Поэтому, если речь об «опте», был смысл сэкономить по 10 коп. на каждом килограмме. То же самое и в отношение свеклы столовой, которую ценили от 40 до 50 коп. А вот капуста пекинская по-прежнему в цене: 1,6 рубля.
«Стратегический» овощ – чеснок, без которого никак и в межсезонье, и зимой, у разных хозяев отличался ценой заметно: от 3,5 до 6 рублей. Зная, что впереди еще весь сезон продаж, максимальную на сегодня «чесночную» цену опускать не собираются. В любом случае китайский чеснок нам уже не конкурент.
Свежие овощи, которых уже не стало в своих огородах, – огурцы и томаты – стоили соответственно 2,2 и 2 рубля; перец сладкий – от 1 до 1,3 рубля. Была замечена фасоль – по 4,7 рубля. За клюкву просили 5 рублей. Мед ценили в 10-13 рублей за 1 кг. Прилавки напоминали живописный натюрморт.
Грецкие орехи, несмотря на небывалый урожай, имели ценник в 4,5 рубля. Поэтому, зная, что купить их сегодня у хозяев усадеб можно намного дешевле, покупатели нередко проходили мимо.
Фермерское хозяйство «Батьковщина» предложило о-о-очень красивые яблоки по 50-60 коп. Те, кто знает толк в сортах яблок, способных храниться долго, предпочли купить их теперь, чтобы зимой не платить гораздо дороже.
Большой выбор продукции на ярмарке представило райпо, в т. ч. из засолочного цеха.
Не обделили вниманием посетители ярмарки продавцов саженцев.
Нелишним будет напомнить, что 21 октября в Каменце и Высоком опять состоятся ярмарки, – как предполагается, в «рас­ширенном» формате, т. е. участие в них примут и те хозяева, кто по причине занятости в поле не смог участвовать в предыдущей ярмарке.

Галина НОВИК.

 
 
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Он стартовал в минувшие выходные. Традиционная осенняя ярмарка, что состоялась в Каменце 7 октября, была довольно многолюдной. Самым «популярным»... Сообщение...
 
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