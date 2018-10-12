Путин пожелал Мадуро успехов на фоне инфляции в 1 000 000%

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Как сообщает, в ходе церемонии вручения верительных грамот послам в Кремле,пожелал руководству Венесуэлы стабилизировать ситуацию в стране.- сказал Путин.Он добавил, что Россия готоваПо итогам 2018 года инфляция в Венесуэле достигнет 1 370 000%, подсчитал МВФ в докладе "Перспективы мировой экономики". Это на 370 000% п.п. больше, чем фонд ожидал в начале года.и в следующем году разгонится до 10 000 000%, прогнозирует фонд.Венесуэльская экономика, получающая 95% валютных доходов от нефти, упадет на 18% в этом году и 5% в следующем, прогнозирует МВФ.Добыча нефти в Венесуэле, по данным ОПЕК, рухнула почти вдвое за два года - с 2,1 до 1,2 млн баррелей в день.