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Путин пожелал Мадуро успехов на фоне инфляции в 1 000 000%
Фото: РИА Новости
Как сообщает
"Мы искренне желаем руководству государства, нашим друзьям в Венесуэле, всему народу этой страны успеха в стабилизации социально-экономической обстановки", - сказал Путин.
Он добавил, что Россия готова "оказывать всяческое содействие в решении этой задачи".
По итогам 2018 года инфляция в Венесуэле достигнет 1 370 000%, подсчитал МВФ в докладе "Перспективы мировой экономики". Это на 370 000% п.п. больше, чем фонд ожидал в начале года.
"Гиперинфляция в Венесуэле вырастет быстрыми темпами из-за огромного бюджетного дефицита и потери доверия к национальной валюте" и в следующем году разгонится до 10 000 000%, прогнозирует фонд.
Венесуэльская экономика, получающая 95% валютных доходов от нефти, упадет на 18% в этом году и 5% в следующем, прогнозирует МВФ.
Добыча нефти в Венесуэле, по данным ОПЕК, рухнула почти вдвое за два года - с 2,1 до 1,2 млн баррелей в день.
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Владимир Путин пожелал успеха президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
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