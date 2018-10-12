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Путин пожелал Мадуро успехов на фоне инфляции в 1 000 000%

13.10.2018 11:01 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин пожелал успеха президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, второй срок которого начался в условиях тяжелейшего экономического кризиса, дефицита валюты и рекордной на планете гиперинфляцией.

Как сообщает ТАСС, в ходе церемонии вручения верительных грамот послам в Кремле, Путин пожелал руководству Венесуэлы стабилизировать ситуацию в стране.

"Мы искренне желаем руководству государства, нашим друзьям в Венесуэле, всему народу этой страны успеха в стабилизации социально-экономической обстановки", - сказал Путин.

Он добавил, что Россия готова "оказывать всяческое содействие в решении этой задачи".

По итогам 2018 года инфляция в Венесуэле достигнет 1 370 000%, подсчитал МВФ в докладе "Перспективы мировой экономики". Это на 370 000% п.п. больше, чем фонд ожидал в начале года.

"Гиперинфляция в Венесуэле вырастет быстрыми темпами из-за огромного бюджетного дефицита и потери доверия к национальной валюте" и в следующем году разгонится до 10 000 000%, прогнозирует фонд.

Венесуэльская экономика, получающая 95% валютных доходов от нефти, упадет на 18% в этом году и 5% в следующем, прогнозирует МВФ.

Добыча нефти в Венесуэле, по данным ОПЕК, рухнула почти вдвое за два года - с 2,1 до 1,2 млн баррелей в день.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Владимир Путин пожелал успеха президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.
 
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