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ОБСЕ показала идущую в Донбасс из России зенитную установку
Иллюстрация: AFP
«В неподконтрольном правительству [Украины] районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия снова обнаружил колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Один из грузовиков перевозил зенитную установку», — сказано в сообщении миссии.
Изображение: OSCE
Наблюдатели указывают, что на представленных снимках присутствует 23-миллиметровая спаренная зенитная установка (ЗУ-23-2). Также утверждается, что миссия и ранее фиксировала колонны грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, которые заезжали на территорию Украины и выезжали из нее в этом районе.
Изображение: OSCE
В начале октября миссия опубликовала отчет о ситуации в регионе, в котором сообщила об обнаружении на подконтрольной украинским войскам территории трех зенитных ракетных комплексов «Бук». По данным наблюдателей, комплексы находились за линией отвода войск, но вне выделенных мест для хранения вооружения.
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Наблюдатели указывают, что на представленных снимках присутствует 23-миллиметровая спаренная зенитная установка (ЗУ-23-2).
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