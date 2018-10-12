ОБСЕ показала идущую в Донбасс из России зенитную установку



Иллюстрация: AFP

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Изображение: OSCE





Изображение: OSCE

— сказано в сообщении миссии.Наблюдатели указывают, что на представленных снимках присутствует 23-миллиметровая спаренная зенитная установка (ЗУ-23-2). Также утверждается, что миссия и ранее фиксировала колонны грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, которые заезжали на территорию Украины и выезжали из нее в этом районе.В начале октября миссия опубликовала отчет о ситуации в регионе, в котором сообщила об обнаружении на подконтрольной украинским войскам территории трех зенитных ракетных комплексов «Бук». По данным наблюдателей, комплексы находились за линией отвода войск, но вне выделенных мест для хранения вооружения.