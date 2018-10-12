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Девять альпинистов погибли в Непале

13.10.2018 10:47 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Девять альпинистов погибли в горах на западе Непала. Об этом сообщает The Himalayan Times.

Трагедия случилась на южном склоне горного массива Дхаулагири. На лагерь туристов, расположенный на высоте 3500 метров, обрушился оползень, после чего началась снежная буря.

Спасательный вертолет был выслан утром 13 октября.

В июле два альпиниста из России совершали восхождение на вершину Латок 1 высотой 7145 метров в Пакистане. Один из них, Сергей Глазунов, сорвался с горы и погиб. Второго россиянина — Александра Гукова — удалось спасти. Вертолеты долго не могли добраться до него из-за плохих метеоусловий. Альпиниста доставили в больницу в тяжелом состоянии.

 
 
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Трагедия случилась на южном склоне горного массива Дхаулагири.
 
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