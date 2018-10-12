Девять альпинистов погибли в Непале

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Трагедия случилась на южном склоне горного массива Дхаулагири. На лагерь туристов, расположенный на высоте 3500 метров, обрушился оползень, после чего началась снежная буря.Спасательный вертолет был выслан утром 13 октября.В июле два альпиниста из России совершали восхождение на вершину Латок 1 высотой 7145 метров в Пакистане. Один из них,, сорвался с горы и погиб. Второго россиянина —— удалось спасти. Вертолеты долго не могли добраться до него из-за плохих метеоусловий. Альпиниста доставили в больницу в тяжелом состоянии.