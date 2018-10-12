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"КоммерсантЪ": "Когда Николай будет президентом Беларуси..."

13.10.2018 10:44 — Разное | UDF  
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Фото: kremkin.ru
Журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников, описывая белорусско-российский форум в Могилеве, значительную часть статьи посвятил младшему сыну Александра Лукашенко Николаю.

- Я зашел в актовый зал и огляделся. Здесь по-прежнему царила тишина: Владимир Путин и Александр Лукашенко могли появиться в любую секунду. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, все тот же Михаил Мясникович, главы белорусских регионов, министры белорусского правительства... Все были здесь.

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Но нет, не все. Я сейчас уже отчетливо понимал, что мне в этом зале не хватает одного человека, к которому привыкла, как к родному, не только вся Беларусь, но и я уже тоже, например. Я не видел здесь Коли, а вернее Николая.

Не случилось ли чего, беспокоился я уже. Или, может, он на переговорах со своим батькой и с нашим? Да нет, не было там не мальчика, а почти что уже мужа.

Путина в Могилеве встречал и младший сын Лукашенко. Фотофакт

Я решил на время выйти из зала, так как понимал, что еще ждать и ждать. И боже! У самой двери я увидел сына Александра Лукашенко Николая. Он посмотрел, кивнул (нет, он не знал ведь меня) и предупредительно открыл дверь. Его не надо было просить дважды или хотя бы один раз. Он даже, по-моему, слегка поклонился.

"КоммерсантЪ": "Когда Николай будет президентом Беларуси..."

Фото @Kremlinpool_RIA. Из комментария в твиттере: «Коля Лукашенко вырос и, возможно, скоро начнет участвовать в переговорах отца с Путиным. Пока же он скромно стоит в стороне и терпеливо ждет их встречи»


Ну что же, когда Николай будет президентом Беларуси (а я не думаю, что ждать осталось так уж долго), я, может быть, напомню ему, как вдохновенно он работал дорменом на Пятом форуме регионов Беларуси и России в Могилеве в 2018 году.

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Теги: Могилев
 
 
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Андрей Колесников, описывая белорусско-российский форум, треть статьи посвятил Николаю Лукашенко.
 
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