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Смоленская газета: после пролета Путина над городом улучшилась погода

13.10.2018 10:28 — Разное | UDF  
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Владимир Путин на борту своего самолета. Фото: upmonitor.ru/smolnarod.ru
О полете Владимира Путина над Смоленской областью по дороге на могилевский Форум регионов России и Беларуси написала «Смоленская народная газета».

«Лайнер пролетел над Угранским, Ельнинским, Глинковским и Краснинским районами Смоленской области, и приземлился в Могилеве в 10:43», – сообщает издание.

«Рассматривал ли президент России Смоленщину с высоты птичьего полета – неизвестно. Однако жители Смоленска отметили, что после пролета президентского лайнера погода в Смоленской области улучшилась, выглянуло солнце, стало теплее», – продолжает издание.

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Свой материал автор – и по совместительству главный редактор газеты – решил закончить опросом, чего читатели ожидали бы от пребывания Путина на Смоленщине.

Смоленская газета: после пролета Путина над городом улучшилась погода

Опрос

Большинство тех, кто ответил (65%), «не ждут ничего хорошего». Улучшения погоды ожидает 10 человек. Шесть человек задались вопросом, кто пишет такую чушь.

Смоленская газета: после пролета Путина над городом улучшилась погода

12 октября 2018 года. Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи в рамках Пятого форума регионов России и Беларуси, который проходит в Могилеве. Фото:– kremlin.ru

Сегодня в Могилеве состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, на которой стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений. Приветствуя российского коллегу, глава Беларуси заявил, что Могилев «больше русский, чем белорусский город».

Лукашенко — Путину: Могилев — город не только белорусский, но и русский

 
Теги: Могилев
 
 
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