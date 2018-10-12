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Смоленская газета: после пролета Путина над городом улучшилась погода
Владимир Путин на борту своего самолета. Фото: upmonitor.ru/smolnarod.ru
«Лайнер пролетел над Угранским, Ельнинским, Глинковским и Краснинским районами Смоленской области, и приземлился в Могилеве в 10:43», – сообщает издание.
«Рассматривал ли президент России Смоленщину с высоты птичьего полета – неизвестно. Однако жители Смоленска отметили, что после пролета президентского лайнера погода в Смоленской области улучшилась, выглянуло солнце, стало теплее», – продолжает издание.
Свой материал автор – и по совместительству главный редактор газеты – решил закончить опросом, чего читатели ожидали бы от пребывания Путина на Смоленщине.
Опрос
Большинство тех, кто ответил (65%), «не ждут ничего хорошего». Улучшения погоды ожидает 10 человек. Шесть человек задались вопросом, кто пишет такую чушь.
12 октября 2018 года. Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи в рамках Пятого форума регионов России и Беларуси, который проходит в Могилеве. Фото:– kremlin.ru
Сегодня в Могилеве состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, на которой стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений. Приветствуя российского коллегу, глава Беларуси заявил, что Могилев «больше русский, чем белорусский город».
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О полете Владимира Путина над областью написала "Смоленская народная газета".
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