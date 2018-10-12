Диетолог назвала фрукты, опасные для диабетиков

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Один из лучших способов предотвратить это состояние – никогда не употреблять или строго ограничивать себя в употреблении любых сухофруктов, отмечает специалист. Это, конечно, не вредный торт или печенье, но именно сухофрукты часто виновны в росте сахара в крови, поскольку быстро поглощаются организмом.Такие нежелательные свойства сухофруктов возникают при усушке плодов и ягод - винограда, абрикос, инжира и других. Все сахара, которые в них содержатся, остаются в концентрированном состоянии.Тем временем лучше следить за тем, чтобы в рационе было, как минимум, пять порций свежих фруктов и овощей. Заменой сухофруктам являются грейпфрут, апельсин, клубника и другие ягоды, персики, яблоки, сливы, абрикосы и многие другие вкусные плоды.Несмотря на то, что многие сухофрукты, как например, изюм богаты железом, которое помогает циркулировать кислороду в организме, есть и свежие фрукты, содержащие этот элемент.Помимо этого, старайтесь обязательно сбалансировать употребление углеводов, жиров и белков, чтобы избежать значительных скачков сахара в крови.Также пациенты с диабетом должны исключать подслащенные фруктовые соки, советует диетолог. Хотя в них, как кажется на первый взгляд, больше преимуществ, чем у газированных напитков, фруктовые соки могут быть перенасыщены фруктовым сахаром, поэтому также могут вызвать резкий всплеск уровня сахара в крови, добавила она.