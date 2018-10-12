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Класковский: Желая сделать Путину приятное, Лукашенко дал козыри грезящим "собиранием земель"
Александр Класковский. Фото: Еврорадио
– Желая сделать Путину приятное, оратор вольно или невольно дал козыри тем в России, кто грезит «собиранием земель». И кто убежден, что никаких белорусов как отдельного народа нет, а независимость Беларуси — это лишь временное историческое недоразумение, – отмечает Александр Класковский в тексте на
Публика в соцсетях тут же напомнила, что самом деле Могилев далеко не всегда был приветлив к восточным соседям. Во всяком случае — если те приходили как захватчики. В 1661 году, подняв восстание, могилевчане вырезали семитысячный гарнизон московских стрельцов после шести лет оккупации, которая сопровождалась грабежами и насилием.
Да, сегодня другие времена. Но пассионарные поборники белорусской независимости, напоминая о действиях России против Грузии, Украины, подчеркивают, что великодержавные замашки Москвы никуда не делись. Свежий пример — нашумевшая монография под эгидой МГИМО с планом поглощения Беларуси по крымскому образцу.
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Политический обозреватель прокомментировал высказывание главы Беларуси.
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