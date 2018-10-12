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Класковский: Желая сделать Путину приятное, Лукашенко дал козыри грезящим "собиранием земель"

13.10.2018 10:13 — Разное | UDF  
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Александр Класковский. Фото: Еврорадио
Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал высказывание главы Беларуси, который назвал Могилев «русским» городом.

"Лукашенко доходчиво объяснили, что он не должен надеяться на пожизненную власть"

– Желая сделать Путину приятное, оратор вольно или невольно дал козыри тем в России, кто грезит «собиранием земель». И кто убежден, что никаких белорусов как отдельного народа нет, а независимость Беларуси — это лишь временное историческое недоразумение, – отмечает Александр Класковский в тексте на naviny.by. – Оппозиционная же часть белорусского общества получила новый повод для тревог, что независимость страны будет сдана.

Публика в соцсетях тут же напомнила, что самом деле Могилев далеко не всегда был приветлив к восточным соседям. Во всяком случае — если те приходили как захватчики. В 1661 году, подняв восстание, могилевчане вырезали семитысячный гарнизон московских стрельцов после шести лет оккупации, которая сопровождалась грабежами и насилием.

Да, сегодня другие времена. Но пассионарные поборники белорусской независимости, напоминая о действиях России против Грузии, Украины, подчеркивают, что великодержавные замашки Москвы никуда не делись. Свежий пример — нашумевшая монография под эгидой МГИМО с планом поглощения Беларуси по крымскому образцу.

В Кремле хотят убрать Лукашенко – тот пытается играть на опережение

 
Теги: Могилев
 
 
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Политический обозреватель прокомментировал высказывание главы Беларуси.
 
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