Лукашенко: любовь женщины – главная защита семьи, а значит, и всей страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с Днем матери.

«С первых дней жизни мы храним в душе, как святыню, память об отчем доме и детстве. И все это связано с именем Матери - первым наставником, мудрым советчиком и самым преданным другом», - отметил А.Лукашенко в поздравительном послании, опубликованном пресс-службой президента.

«Ваша абсолютная любовь - главная защита и основа благополучия семей, а значит, и всей страны. Только вы знаете, сколько сил забирают ежедневные материнские заботы и переживания. И с большим достоинством, необыкновенным терпением и самоотдачей посвящаете себя этому великому предназначению», - подчеркнул глава государства.

Он также заверил, что поддержка многодетных родителей, женщин - хранительниц семейного очага - всегда будет среди главных приоритетов государственной политики.

«Спасибо вам за настоящее и будущее родной Беларуси, которое мы видим в наших детях. Пусть они всегда будут здоровы и согревают любящие материнские сердца своими счастливыми улыбками», - говорится в поздравительном послании.