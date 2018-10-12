Ушла из жизни актриса Маргарита Юрьева

Народная артистка СССР Маргарита Юрьева (Юрге) скончалась в пятницу на 94-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МХАТ им. Горького.

"Через всю сценическую жизнь пронесла Маргарита Валентиновна верность и преданность великому искусству Художественного театра. Любимая ученица Аллы Тарасовой, она была введена ею на роль Анны Карениной, была великолепной Машей в "Трех сестрах". Великолепный партнер, Маргарита Валентиновна играла роль Катерины Ивановны в счастливом дуэте с Татьяной Дорониной в "Братьях Карамазовых", - отмечает пресс-служба.

М.Юрьева поступила в Школу-студию МХАТ им. В.И.Немировича-Данченко в 1943 году. В 1947 году была принята в труппу МХАТ им. М.Горького. Ее учителями были Ольга Книппер-Чехова, Василий Качалов, Алла Тарасова.

Главная роль М.Юрьевой - это Маша в спектакле "Три сестры" Антона Чехова. Знаменитый спектакль МХАТ имел успех в Англии, США, Японии.

С 1987 года М.Юрьева состояла в труппе МХАТ имени М.Горького под руководством Татьяны Дорониной.

Прощание с М.Юрьевой пройдет в фойе театра во вторник.