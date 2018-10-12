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Россия в 2019 году может увеличить экспорт нефти почти на 4% - до 267 млн т

13.10.2018 09:23 — Разное | Интерфакс  
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Россия в 2019 году может увеличить экспорт нефти до 267 млн тонн, следует из индикативного баланса поставок нефти России и Беларуси.

В документе отмечается, что добыча нефти в России в 2019 году может составить порядка 555 млн тонн, из которых на внутреннюю переработку будет отправлено 288 млн тонн, остальные объемы будут экспортированы.

Согласно прогнозам Минэнерго, экспорт нефти в 2018 году может остаться на уровне прошлого года и составить порядка 257 млн тонн. Таким образом, экспорт нефти в следующем году может вырасти на 3,9% по сравнению с прогнозными показателями 2018 года и фактическим объемом экспорта в прошлом году.

Производство бензина класса 5 в 2019 году может составить 42,5 млн тонн при потреблении в 36,3 млн тонн. Производство дизельного топлива класса евро 5 в следующем году достигнет 74,35 млн тонн при потреблении 27 млн тонн.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало экспорт нефти по итогам 2019 года в объеме 256,7 млн тонн.

 
 
Ссылка на источник 24
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Россия в 2019 году может увеличить экспорт нефти до 267 млн тонн, следует из индикативного баланса поставок нефти России и Беларуси. В документе отмечается, что добыча...
 
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