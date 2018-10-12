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Карачаево-Черкесия и Беларусь договорились о сотрудничестве в сфере АПК, производстве стройматериалов и пряжи

13.10.2018 09:16 — Разное | Интерфакс  
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Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и зампредседателя правительства Беларуси Игорь Петришенко в рамках V форума регионов двух стран подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

"Республика Беларусь является одним из основных партнеров Карачаево-Черкесии во внешней торговле. Мы имеем ряд перспективных направлений для сотрудничества - сельское хозяйство, производство строительных материалов, производство шерстяных изделий и пряжи. Сфера туризма тоже весьма перспективна с точки зрения разработки совместных туристических маршрутов", - написал глава КЧР на своей странице в Instagram.

Он отметил, что важнейшей точкой соприкосновения станет совместная военно-патриотическая работа с молодежью, а также взаимодействия в рамках празднования 75-летия Великой Победы.

"Считаю, очень важным, чтобы родственники наших Героев Советского Союза и России Османа Касаева, Кичибатыра Хеиркизова, Юнуса Каракетова, других наших героических земляков, похороненных в Беларуси, смогли почтить память своих близких, чтобы наша молодежь более тесно взаимодействовала в вопросах сохранения памяти о наших ветеранах", - написал глава Карачаево-Черкесии.

Он подчеркнул, что спикер Совета Федерации поддержала это предложение и поручила включить его в план мероприятий по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

 
 
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Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и зампредседателя правительства Беларуси Игорь Петришенко в рамках V форума регионов двух стран подписали соглашение о...
 
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