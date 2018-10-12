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Положение РПЦ на Украине обсуждалось на совещании Путина с постоянными членами Совбеза РФ

13.10.2018 09:13 — Разное | Интерфакс  
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Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу вечером с постоянными членами Совета безопасности России вопросы внутренней и внешней политики, в том числе ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На совещании обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, затрагивалась международная проблематика", - сказал он.

"Состоялся также обмен мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после известного решения Константинопольского патриархата", - отметил Д.Песков.

Речь шла "о положении Русской православной церкви на Украине после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решения о предоставлении автокефалии церкви Украины, отмене грамоты 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве", - говорится в сообщении, размещенном позже на сайте Кремля.

Совещание состоялось в Москве по завершении рабочего визита В.Путина в Могилев, где ранее в пятницу он вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко принял участие в Форуме регионов двух стран.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

 
Теги: Могилев
 
 
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Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу вечером с постоянными членами Совета безопасности России вопросы внутренней и внешней политики, в том числе...
 
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