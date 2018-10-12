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В Гомельском районе мужчина строил гараж и выкопал советскую авиабомбу
Новости Беларуси. Днём 10 октября житель деревни Костюковка Гомельского района сообщил правоохранителям об обнаружении авиационной бомбы.
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На метровой глубине лопата задела что-то металлическое. Мужчина подумал, что ударил по железной трубе. Однако после обкапывания стало ясно, что в земле лежит бомба. Сельчанин решил не рисковать и вызвал милиционеров.
Прибывшая саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 посчитала находку очень опасной. Гражданин выкопал советскую авиабомбу «ФАБ-100», которая производилась в 1930-ых. Отмечается, что боеприпас был с взрывателем, и если бы на бомбу наткнулся ковш экскаватора, то мог бы случиться взрыв.
Бомба была извлечена, доставлена на полигон и уничтожена.
Осенью 2018 года житель Дубровенского района обнаружил в Днепре немецкую бомбу.
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Новости Беларуси. Днём 10 октября житель деревни Костюковка Гомельского района сообщил правоохранителям об обнаружении авиационной бомбы. По информации УВД...
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