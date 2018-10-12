ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» крупно уступило дома «Локомотиву»

13.10.2018 11:10 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Минское «Динамо» крупно уступило дома «Локомотиву»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

На два гола Хаудена (10-я) и Буйницкого (53-я) гости ответили голам Картаева (21-я), Рафикова (23-я), Локтионова (46-я), Алексеева (50-я) и Контиолы (52-я).

В актив «зубров» можно занести только первый период, после которого команда вела в счете. Вторая и третья двадцатиминутки получились провальными. Подопечные Горди Дуайера ничего не смогли противопоставить сопернику.

- Хорошо начали. Открыли счет, действовали энергично перед своей публикой. А вот во втором периоде неудачно провели стартовый отрезок. Потеряли концентрацию… Затем же нас стали подводить удаления. Нагнать соперника уже было тяжело. Да, были шансы забить, но реализовали только один момент. Конечно, второй и третий периоды в нашем исполнении оставлял желать лучшего. Отмечу действия соперника в меньшинстве, - прокомментировал результат матча тренер «Динамо» Горди ДУАЙЕР. Слова наставник приводит официальный сайт клуба. 

После этого матча «Динамо» с 10 очками в активе занимает последнее 12-е место в регулярном чемпионате западной конференции КХЛ. От зоны плей-офф команду отделяют 3 очка. 

Минское «Динамо» крупно уступило дома «Локомотиву»
КХЛ: Минское «Динамо» снова проиграло
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном матче в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) минское «Динамо» проиграло со счетом 2:5.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гималаях погибли альпинисты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика