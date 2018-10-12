Минское «Динамо» крупно уступило дома «Локомотиву»

На два гола Хаудена (10-я) и Буйницкого (53-я) гости ответили голам Картаева (21-я), Рафикова (23-я), Локтионова (46-я), Алексеева (50-я) и Контиолы (52-я).

В актив «зубров» можно занести только первый период, после которого команда вела в счете. Вторая и третья двадцатиминутки получились провальными. Подопечные Горди Дуайера ничего не смогли противопоставить сопернику.

- Хорошо начали. Открыли счет, действовали энергично перед своей публикой. А вот во втором периоде неудачно провели стартовый отрезок. Потеряли концентрацию… Затем же нас стали подводить удаления. Нагнать соперника уже было тяжело. Да, были шансы забить, но реализовали только один момент. Конечно, второй и третий периоды в нашем исполнении оставлял желать лучшего. Отмечу действия соперника в меньшинстве, - прокомментировал результат матча тренер «Динамо» Горди ДУАЙЕР. Слова наставник приводит официальный сайт клуба.