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«Юность» может остаться без «Чижовка-Арены»? Захаров волнуется

13.10.2018 11:31 — Разное | Партизан  
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В федерации хоккея все объяснили. Когда «Юность» была лучшей командой страны и ютилась на катке в Парке Горького – это был парадокс. Затем казалось, что справедливость восторжествовала даже с перебором: клубу, никогда особо не работавшему над привлечением болельщиков, отдали всю «Чижовка-Арену».

«Юность» может остаться без «Чижовка-Арены»? Захаров волнуется
Фото: junost.org
 Ну ладно – отдали и отдали, других претендентов все равно не было. Но сейчас Михаил Захаров беспокоится снова. Беспокоится из-за того, что «Юность» не хозяйка в своем доме, и ей против воли навязывают сожителей. С этого сезона на малой арене в Чижовке вновь выступает сборная U-20, а на подходе, говорят, и другие молодежные команды – U-18 и U-17, которые хотят перевезти из Раубичей в столицу, «Юности» под бок. Тренер опасается, что клубная школа пострадает из-за новоселов, и для некоторых детей придется искать другой лед. Так ли все страшно? И может ли «Юность» или хотя бы часть «Юности» вновь остаться без собственного угла? 

Об этом мы поговорили с начальником отдела национальной и сборных команд Белорусской федерации хоккея Сергеем Хорецким, ведь именно от федерации исходят инициативы по всем переселениям.

- Почему сейчас ходят разговоры о том, что сборные U-17 и U-18 могут переехать на “Чижовку”?

– При постановке таких вопросов в первую очередь учитывается эффективное использование «Чижовка-Арены». Эффективность – вот к чему мы стремимся. Существует современная инфраструктура, которая должна использоваться по максимуму во благо спорта и его развития.

- Сборные всех возрастов и «Юность» поместятся на “Чижовке”?

– Этот вопрос обсуждается. На данный момент сформирована рабочая группа. В нее входят представители федерации, Центра подготовки юношеских сборных, Министерства спорта, а также экономисты и юристы. Перед группой стоят те же вопросы, которые задаете вы. Некоторые специалисты получили индивидуальные задания, но вплотную работа не начата. Наша задача – просчитать все нюансы и детали.

Раубичи – хорошая площадка, но на таком уровне важны все мелочи. Например, отскок шайбы от бортов, звук, который при этом ударе раздается. Одно дело ютиться в коробке, другое – работать на “Чижовка-Арене”. Сборные приезжают на различные турниры, смотрят, в каких условиях тренируются региональные команды. Ребята видят, что условия там значительно выше, чем у них в Раубичах.



- А что будет с детскими командами «Юности»? Михаил Захаров опасается, что они и три сборные на «Чижовке» не поместятся...

– Сегодня наша позиция следующая: ни в коем случае не ущемлять «Юность», потому что это тоже наш хоккей. Ребята из этой школы будут формировать национальную сборную. Все должно быть гармонично, поэтому постараемся влиться и не обделить хоккеистов льдом.   

- Почему бы сборным не переехать во Дворец спорта? Это предложение Захарова...

– Центр подготовки создавался ради объединения всех сборных под одной крышей, чтобы тренеры между собой могли легко осуществлять взаимодействие в работе, просматривать игроков в постоянном режиме, брать [хоккеистов разных возрастов] на игры, тренировки. В прошлом году U-20 работала во Дворце спорта на протяжении всего сезона, проживала в гостинице «Спорт» на Якуба Коласа. У нас был такой опыт, но сегодня мы решили не распыляться и компактно расположиться в одном месте. Приучить наши команды к «Чижовке», никого не ущемляя. Единственное, это повысит требования к организации учебно-тренировочного процесса. Например, одна команда потренировалась полтора часа, за ней сразу же вышла следующая. Важно, чтобы все, включая технические службы, работали четко, слаженно, без перебоев. Думаю, у нас должно получиться. 

- Как вы думаете, почему Захаров так переживает?

– Мне трудно судить, так как мы не общались на эту тему. Конечно, его комментарий слышал. Людям свойственно исходить из худшего. Если какое-то движение – сразу мысли, а не направлено ли это против меня? Присутствие сборных ни в коем случае не отразится на старожилах «Чижовки». Мы не монстры. Захаров долго создавал этот клуб, и мы с уважением к нему относимся. 

- Значит, «Юность» никто не будет выселять из «Чижовки»?

– Это Михаил Захаров попросил узнать? Нет, все взрослые люди. Никто не преследует такой цели. Я понимаю заботу и переживания Михаила Захарова. Хотя уверен, при принятии подобных решений с ним советуются и приходят к компромиссу. Экономисты просчитают загруженность льда и примут решение. Не думаю, что лучшее время заберут у «Юности». Все будет хорошо, да и надо помнить, что в нашей стране есть и другие хоккеисты.

- Сложно перевести команды из Раубичей на «Чижовку»?

– Сборные U-17 и U-18 де-юре и практические находятся в Раубичах. Не так просто переселить в Минск хоккеистов. Это же целый клубок забот. Во-первых, финансирование. Например, проживание в Раубичах немного дешевле, а мы считаем каждую копейку. Во-вторых, школа. 
На некоторое время сборная U-17 переедет на «Чижовку». Это связано с участием в турнире на Кубок Президентского спортивного клуба, который стартует 7 ноября, но это временная мера.

- Где хотят тренироваться сборные U-17 и U18?

– В Минске, хотя не берусь говорить за всех, но такое мнение слышал. Родителям проще следить за детьми, контролировать их образование. В Раубичах ребята кроме льда ничего больше не видят. В таких условиях не каждый может самоорганизоваться. Родители озабочены будущим детей, хотят, чтобы помимо хоккея у них была возможность получить достойную профессию. Да и нам важно думать о будущем. Кто-то из ребят займется тренерской деятельностью, поэтому уже сейчас вопрос образования нельзя упускать. В настоящий момент сборники учатся в Острошицком городке, а найти грамотных специалистов в районе не так просто.

- Где в Минске будут жить хоккеисты?

– В гостинице, которая рядом с «Чижовкой». Мы исходили из того, что хоккеисты должны минимально перемещаться. Какой график у хоккеиста? Потренировался, покушал, отдохнул – готовься к следующей тренировке. Это закон. Зачем хоккеисту перемещаться в общественном транспорте? Спортсмен – как скрипка: требует тонкой настройки. А мало ли подхватит заразу какую-нибудь? 

- Многие считают Раубичи идеальным вариантом для молодежи. Мол, там не отвлекают соблазны...

– Есть другая сторона медали: человеку все-таки сложно находиться в изоляции длительное время. Стоит побыть в шкуре спортсмена, чтобы говорить о каких-то соблазнах. Плюс инфраструктура имеет большое значение. Ребята достойны лучших условий. Почему сборные должны быть разбросаны? Хотелось бы, чтобы мы были единым кулаком. 

- Как выстраиваются отношения между Сборной U-20 и «Юностью»?

– U-20 тренируется на «Чижовке» по согласованию с Михаилом Захаровым. Команда никого не ущемляет, всем хватает льда. Вроде как нареканий не слышно. Конфликтов тоже не возникало, хотя команды соперничают в чемпионате.
- До конца сезона «Юность» и U-20 будут работать на “Чижовке”, а U-17 и U-18 – в «Раубичах»?

– Скорее всего, так и будет, но не берусь утверждать, так как не имею полномочий. Я вам рассказал, на какой стадии находятся эти решения. Мы со всеми оговариваем различного рода решения, но такую махину как «Чижовка-Арена» надо использовать эффективно.

- Что будет с катком в Раубичах, если сборные U-17 и U-18 все-таки переедут на «Чижовка-Арену»?

– Никто не собирается ликвидировать эту площадку. Там будет тренироваться дополнительный резерв, благодаря чему мы расширим обойму. Имея хоккейную площадку, всегда можно продолжать подготовку команд. В противном случае – организовать, например, шорт-трек.  


У «Раубичей» хватает забот. Есть и другие зимние виды спорта, которые требуют повышенного внимания: лыжи, биатлон. Каждый хочет иметь свой дом и качественно выполнять работу. Поймите, рубить с плеча никто не собирается. Все решения принимаются взвешенно. Мы же все-таки белорусы.



 
Теги: Минск
 
 
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В федерации хоккея все объяснили. Когда «Юность» была лучшей командой страны и ютилась на катке в Парке Горького – это был парадокс. Затем казалось, что...
 
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