Менее чем за месяц в Беларуси зарегистрировали 41 случай кори

По состоянию на 9 октября во всех регионах Беларуси с февраля зарегистрировано 230 случаев кори, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По данным центра на 19 сентября, в Беларуси было зафиксировано 189 случаев кори, т. е. менее чем за месяц заболел еще 41 человек.





В основном речь идет о «привозных» случаях и случаях, когда был контакт с заболевшими людьми. Большинство случаев завозов связаны с пребыванием белорусских граждан в Украине. Также зарегистрированы единичные случаи заболевания у украинских граждан, приехавших в Беларуси.





Как отмечает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 85% заболевших корью лиц были не привиты (в том числе по причине отказа от вакцинации) или не полностью привиты против кори.