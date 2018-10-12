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Менее чем за месяц в Беларуси зарегистрировали 41 случай кори

13.10.2018 11:30 — Разное | Партизан  
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В Беларуси с февраля зарегистрировано 230 случаев кори, менее чем месяц назад было 189.

По состоянию на 9 октября во всех регионах Беларуси с февраля зарегистрировано 230 случаев кори, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По данным центра на 19 сентября, в Беларуси было зафиксировано 189 случаев кори, т. е. менее чем за месяц заболел еще 41 человек.

В основном речь идет о «привозных» случаях и случаях, когда был контакт с заболевшими людьми. Большинство случаев завозов связаны с пребыванием белорусских граждан в Украине. Также зарегистрированы единичные случаи заболевания у украинских граждан, приехавших в Беларуси.

Как отмечает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, 85% заболевших корью лиц были не привиты (в том числе по причине отказа от вакцинации) или не полностью привиты против кори.
 
 
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В Беларуси с февраля зарегистрировано 230 случаев кори, менее чем месяц назад было 189.
 
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