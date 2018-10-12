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Знаменитый бегун Усейн Болт забил свои первые голы в футболе

13.10.2018 11:23 — Разное | Партизан  
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Знаменитый бегун-рекордсмен с Ямайки, восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт забил свои первые голы в профессиональном футболе.


 Футболист Усейн Болт. Фото: Reuters

 После окончания карьеры легкоатлета  он начал играть сначала в Норвегии, затем переехал в Австралию, где выступает за австралийский клуб "Сентрал Кост Мэринерс" (Болт говорит, что у него с детства была мечта стать футболистом, он — фанат английского клуба "Манчестер Юнайтед"). В товарищеской игре 32-летний Болт отличился дважды. Он признался, что у него прекрасные ощущения. У спортсмена есть желание показать миру свой прогресс и лучшие качества, пишет Еврорадио.


 
 
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Знаменитый бегун-рекордсмен с Ямайки, восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт забил свои первые голы в профессиональном футболе.
 
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