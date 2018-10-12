Знаменитый бегун Усейн Болт забил свои первые голы в футболе

После окончания карьеры легкоатлета он начал играть сначала в Норвегии, затем переехал в Австралию, где выступает за австралийский клуб "Сентрал Кост Мэринерс" (Болт говорит, что у него с детства была мечта стать футболистом, он — фанат английского клуба "Манчестер Юнайтед"). В товарищеской игре 32-летний Болт отличился дважды. Он признался, что у него прекрасные ощущения. У спортсмена есть желание показать миру свой прогресс и лучшие качества,Еврорадио.