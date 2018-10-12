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В Гималаях погибли альпинисты
Девять альпинистов из Южной Кореи и Непала погибли в результате схода лавины в Гималаях.
Как
Вангчу Шерпа, представитель компании Trekking Camp Nepal, организовавшей поход, заявил, что в результате снежного шторма оказался завален лагерь на горе Гурья Химал, в котором находились альпинисты. В лагере они хотели дождаться хорошей погоды, чтобы продолжить путешествие.
По данным издания Republica, тела альпинистов были найдены внутри и около палаток. Как отмечает издание, в район происшествия направлен спасательный вертолет.
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Девять альпинистов из Южной Кореи и Непала погибли в результате схода лавины в Гималаях.
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