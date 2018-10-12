В Гималаях погибли альпинисты

передает Oxu.Az, об этом сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организатора экспедиции. КакOxu.Az, об этом сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организатора экспедиции.





Вангчу Шерпа, представитель компании Trekking Camp Nepal, организовавшей поход, заявил, что в результате снежного шторма оказался завален лагерь на горе Гурья Химал, в котором находились альпинисты. В лагере они хотели дождаться хорошей погоды, чтобы продолжить путешествие.









По данным издания Republica, тела альпинистов были найдены внутри и около палаток. Как отмечает издание, в район происшествия направлен спасательный вертолет.



