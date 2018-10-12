Красотища: аномальный лес в США

передае т Oxu.Az, его записью поделились многие популярные аккаунты о путешествиях, а некоторые пользователи пришли в восторг, увидев невероятные цвета леса. Какт Oxu.Az, его записью поделились многие популярные аккаунты о путешествиях, а некоторые пользователи пришли в восторг, увидев невероятные цвета леса.





На видео показаны деревья фиолетовых, малиновых, салатовых и красных оттенков.





«Это в самом деле реально?» - удивлялись одни. «Фантастика! Как такое может быть?» - восторгались другие. «Абсолютно аномальный вид! Не могу поверить, что ты видел это своими глазами. Продолжай в том же духе!» - комментировали третьи.



