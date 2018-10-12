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Красотища: аномальный лес в США

13.10.2018 10:57 — Разное | Партизан  
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Американский видеограф Джастин Макфарланд, который снимает природу США, запечатлел с дрона разноцветный лес в штате Юта и опубликовал видео в Instagram.

Как передает Oxu.Az, его записью поделились многие популярные аккаунты о путешествиях, а некоторые пользователи пришли в восторг, увидев невероятные цвета леса.

На видео показаны деревья фиолетовых, малиновых, салатовых и красных оттенков.

«Это в самом деле реально?» - удивлялись одни. «Фантастика! Как такое может быть?» - восторгались другие. «Абсолютно аномальный вид! Не могу поверить, что ты видел это своими глазами. Продолжай в том же духе!» - комментировали третьи.


 
 
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Американский видеограф Джастин Макфарланд, который снимает природу США, запечатлел с дрона разноцветный лес в штате Юта и опубликовал видео в Instagram.
 
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