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Красотища: аномальный лес в США
Американский видеограф Джастин Макфарланд, который снимает природу США, запечатлел с дрона разноцветный лес в штате Юта и опубликовал видео в Instagram.
Как
На видео показаны деревья фиолетовых, малиновых, салатовых и красных оттенков.
«Это в самом деле реально?» - удивлялись одни. «Фантастика! Как такое может быть?» - восторгались другие. «Абсолютно аномальный вид! Не могу поверить, что ты видел это своими глазами. Продолжай в том же духе!» - комментировали третьи.
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Американский видеограф Джастин Макфарланд, который снимает природу США, запечатлел с дрона разноцветный лес в штате Юта и опубликовал видео в Instagram.
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