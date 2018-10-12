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Класковский: Желая сделать Путину приятное, Лукашенко дал козыри грезящим "собиранием земель"
Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал высказывание главы Беларуси, который назвал Могилев «русским» городом.
"Лукашенко доходчиво объяснили, что он не должен надеяться на пожизненную власть"
– Желая сделать Путину приятное, оратор вольно или невольно дал козыри тем в России, кто грезит «собиранием земель». И кто убежден, что никаких белорусов как отдельного народа нет, а независимость Беларуси — это лишь временное историческое недоразумение, – отмечает Александр Класковский в тексте на
Публика в соцсетях тут же напомнила, что самом деле Могилев далеко не всегда был приветлив к восточным соседям. Во всяком случае — если те приходили как захватчики. В 1661 году, подняв восстание, могилевчане вырезали семитысячный гарнизон московских стрельцов после шести лет оккупации, которая сопровождалась грабежами и насилием.
Да, сегодня другие времена. Но пассионарные поборники белорусской независимости, напоминая о действиях России против Грузии, Украины, подчеркивают, что великодержавные замашки Москвы никуда не делись. Свежий пример — нашумевшая монография под эгидой МГИМО с планом поглощения Беларуси по крымскому образцу.
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Политический обозреватель Александр Класковский прокомментировал высказывание главы Беларуси, который назвал Могилев «русским» городом.
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