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У России проблемы с новым оружием

13.10.2018 10:35 — Разное | Партизан  
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России не удалось наладить серийный выпуск гиперзвукового оружия из-за отсутствия компонентов из углеволокна. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные разведки США.

Как отмечает CNBC, эта информация противоречит заявлением российских властей о том, что новое гиперзвуковое оружие уже запущено в серийное производство.
 
Источник телеканала рассказал, что корпус гиперзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе в плотные слои атмосферы, из-за чего внутренние системы перестают работать.
 
"Поэтому русским нужен лучший материал, в ближайшее время у них будут испытания, и они не думают, что используемый сейчас материал обеспечивают достаточную теплозащиту", − уточнил он.

 

По словам собеседника CNBC, программа разработки гиперзвукового оружия в приотритете у российского правительства и все еще может быть завершена к 2020 году.
 
Следующие испытания изделия запланированы на декабрь.
 
Представитель Пентагона Эрик Пэхон подчеркнул, что США следят за попытками России разработать высокотехнологичное оружие и, в свою очередь, продолжают улучшать собственные возможности.
 
В США опасаются новых российских ракет

 

Напомним, 1 марта президент РФ Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Во время выступления российского лидера были показаны кадры испытаний ракеты Сармат и гиперзвукового оружия Авангард.


 
 
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России не удалось наладить серийный выпуск гиперзвукового оружия из-за отсутствия компонентов из углеволокна. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные...
 
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