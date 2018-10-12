У России проблемы с новым оружием

Как отмечает CNBC, эта информация противоречит заявлением российских властей о том, что новое гиперзвуковое оружие уже запущено в серийное производство.

Источник телеканала рассказал, что корпус гиперзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном входе в плотные слои атмосферы, из-за чего внутренние системы перестают работать.

"Поэтому русским нужен лучший материал, в ближайшее время у них будут испытания, и они не думают, что используемый сейчас материал обеспечивают достаточную теплозащиту", − уточнил он.













По словам собеседника CNBC, программа разработки гиперзвукового оружия в приотритете у российского правительства и все еще может быть завершена к 2020 году.

Следующие испытания изделия запланированы на декабрь.

Представитель Пентагона Эрик Пэхон подчеркнул, что США следят за попытками России разработать высокотехнологичное оружие и, в свою очередь, продолжают улучшать собственные возможности.

В США опасаются новых российских ракет









Напомним, 1 марта президент РФ Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Во время выступления российского лидера были показаны кадры испытаний ракеты Сармат и гиперзвукового оружия Авангард.



