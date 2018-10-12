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Священник БАПЦ: Белорусским верующим еще сто лет идти к Томосу

13.10.2018 10:14 — Разное | Партизан  
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Священник не зарегистрированной Белорусской Автокефальной Православной Церкви о. Леонид Акалович надеется, что Томос украинской Церкви придаст сил белорусским сторонникам автокефалии.



«Конечно, надо поздравлять украинский народ и Украинскую Православную Церковь с этим долгожданным поворотом к полной самостоятельности. Более 300 лет они страдали от московских царей и императоров, в советское, а теперь и в путинское время, и вот действительно приблизились к автокефалии», – говорит священник на Радио Свобода.

«То, что называется Белорусской Православной Церковью, на самом деле есть филиалом Московского Патриархата, поэтому белорусским верующим Томос об автокефалии нужен так же, как и украинским. Мы только в начале этого пути, может, еще сто лет будем по нему идти, но путь определен, есть пример, и сдвиг обязательно будет», – говорит о. Акалович.

Священник напоминает, что в 20-е годы прошлого столетия и во время Второй Мировой войны Белорусская Православная Церковь провозглашала автокефалию, но удержать ее по разным причинам не удалось.

«Было время, когда белорусские православные приходы подчинялись Киеву, а не Москве. Как переходный шаг это можно восстановить, но главная цель – добиться самостоятельной Православной церкви, которая, как другие поместные Церкви, строит отношения с Всемирным Патриархатом в Константинополе», – надеется о. Леонид.

15 октября в Минске пройдет Синод РПЦ, на котором будет дан ответ на решение Константинополя. Не исключая, что Синод РПЦ объявить анафему Константинопольскому Патриарху Варфоломею, священник объясняет: «Патриарх Варфоломей не уступает, и это поднимает в глазах православных верующих мира его авторитет. Так что будет означать анафема Варфоломею, когда ее объявит РПЦ? Ничего. Конечно, это будет какой-то раскол. Так, за РПЦ могут пойти сербы или румыны, или кто еще, кого Москва сможет подкупить, но таких будет немного. Полагаю, большинство Православных Церквей мира поддержит Константинополь за автокефалию Украине».


 
Теги: Минск
 
 
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Священник не зарегистрированной Белорусской Автокефальной Православной Церкви о. Леонид Акалович надеется, что Томос украинской Церкви придаст сил белорусским...
 
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