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Павел Северинец: «Создавать массовку на так называемых президентских выборах не намерен»

13.10.2018 10:09 — Разное | Партизан  
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Один из сопредседателей оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец рассказал «Белорусскому партизану» о кризисе в оппозиции, отношениях с Ольгой Ковальковой и своем возможном участии в президентской компании.

Павел Северинец: «Создавать массовку на так называемых президентских выборах не намерен»
-- Павел, в социальных сетях сейчас активно рекламируются ваши лидерские курсы. Расскажите, почему вы вдруг решили стать лектором?

-- Совсем не вдруг. Этим лидерским курсам уже скоро 20 лет. Раньше они назывались «Курсы ди-джеев Возрождения».

-- Но сейчас это ведь ваш авторский курс?

-- Это и был мой курс -- еще со времен «Молодого фронта». Мы провели ребрендинг, потому что название «Ди-джей Возрождения» некоторыми воспринималось как какая-то тусовка для музыкантов. И те, кто не считал себя меломаном, проходили мимо наших курсов. Поэтому мы и изменили название.

Все это время мы старались организовывать курсы каждый год, исключая периоды крупных избирательных компаний. Через наши курсы прошли больше 120 лидеров, а всего курс прослушало около 500 человек. Во время занятий у каждого формировался свой личный рейтинг – он определяется по баллам. В итоге 12 самых лучших слушателей получают сертификат лидера и звание ди-джея Возрождения. Такая лидерская программа была вначале в «Молодом фронте», затем – в БХД. 18 октября начало – приглашаем!

-- И все, кто получил сертификат, остались в политике?

-- Речь не только о политике, но и образовании, журналистике. Могу назвать лишь некоторых их тех, кто закончил эти курсы: Анастасия Полаженко-Дашкевич, Андрей Ким, Артур Финькевич, Олег Корбан, Денис Садовский, Ольга Ковалькова, Сергей Лисиченок, Алесь Мазаник, ряд журналистов – например, Виталий Зыблюк, Борис Горецкий, Кастусь Шиталь, Илья Добратвор.

-- Сколько стоят курсы?

-- Они бесплатные.

-- А в чем тогда изюм для вас?

-- Я должен делиться своим опытом. И бывает так, что после курсов кто-то присоединяется к нашим просветительским проектам, к «Молодому фронту», БХД. То есть это со всех сторон нужная вещь.

-- А некоторые решили, что вы таким образом готовитесь к президентской компании…

-- Прямо связи здесь нет. Курсы были запланированы еще задолго до того, как случились соответствующие события в оргкомитете по созданию партии «Белорусская христианская демократия».

-- Кстати, на сайте БХД нет ни слова о том, что Ольга Ковалькова намерена побороться за право получить поддержку от национального совета БХД и стать единым кандидатом от правоцентристской коалиции.

-- Смотрите: на сайте опубликовано принятое решение Национального Совета, это же официальный т. Внутреннюю кухню мы не всегда выставляем на всеобщее обозрение. Кстати, в последние дни на нашем сайте Ольги Ковальковой больше, чем меня.

-- Согласна, Ольга много говорит о домашнем насилии, проблемах алкоголизации, но на сайте нет ни слова о ее желании пойти в президенты.

-- Это партийный сайт, и если партия приняла какое-то решение – оно там публикуется. Если лидеры партии где-то выступили – это тоже публикуется.

-- Ольга – тоже один из лидеров партии, и она давала комментарии по поводу своего возможного участия в президентской компании…

-- У нас есть редактор сайта, думаю, лучше у него уточнить. Но я считаю, что некоторые вещи в первую очередь должны решаться внутри партии.

-- А вас не удивило решение Ольги Ковальковой? Какая вообще была ваша первая реакция на ее слова о том, что проповедь и политика – разные вещи?

-- Сейчас я хотел бы, прежде всего, сосредоточиться на подготовке лидерских курсов, на Куропатах. А внутри партии мы разберемся…

Ольга – хороший человек, прекрасный лидер, она организовывала успешные компании. Про нее могу сказать исключительно хорошее. И точка на этом! 

Я не буду говорить ничего такого, что могло бы раскачать лодку. Бывает так, что начинаются в партиях какие-то громкие обсуждения, потом все попадает в прессу – примеры наших коллег-партийцев перед глазами, у них доходит до расколов. Не хочу, чтобы все это повторилось в БХД. И Ольга, уверен, тоже этого не хочет.

-- Была очень разная реакция на новость о том, что Северинец может пойти в президенты.

-- Я не селебрити. И не смотрю, кто и что сказал. Уже давно отвык комментировать то, что про меня говорят. Это бессмысленно, потому что пишут много всего. И хорошего, и плохого. 

Я о другом хочу сказать. Никаких президентских выборов в Беларуси нет! Если внимательно читать решение национального совета БХД, то там идет речь о праймеризе правоцентристов, которые выбирают единого лидера. И после этого может быть как участие в президентской компании, так и бойкот. Все зависит от того, как будут развиваться события. Я готов принимать участие в праймериз, но создавать массовку для Ермошиной на так называемых «президентских выборах» не намерен. И хочу ответить всем, кто думает, что Северинец собрался на «президентские выборы». Не собрался! Речь идет про единого лидера от демократических сил.

-- Ну а если вас выберут единым?

-- Вот тогда и посмотрим. 

Но, повторюсь, нет у нас никаких президентских выборов. Зато есть фальсификации результатов голосования. И половина белорусов об этом, к сожалению, не знает.

-- Вы серьезно?

-- Об этом свидетельствуют почти все последние независимые соцопросы. И людям нужно объяснять, что свободных и честных выборов в Беларуси нет. Это первая и главная задача любой политической компании. Необходимо независимое наблюдение за так называемыми выборами – в первую очередь для того, чтобы поймать за руку фальсификаторов. 

Что касается праймериз, то когда будет утверждена их процедура, можно будет говорить обо всем подробнее. А сейчас пока рано.

-- Есть мнение, что сегодня в белоруской оппозиции кризис…

-- Я могу дать отчет по поводу всего того, что сделал за последние десять лет, двадцать лет, а то и больше. Уверен, что и другие политики тоже. 

Дело в том, что в Беларуси нет настоящей политики – больше 20 лет режим просто молотком лупасит по головам конкурентов и тех, кто участвует в общественной деятельности. И нужно сказать спасибо, что есть хоть кто-то в оппозиции, кто что-то еще делает. Несмотря ни на что. И нужно поддерживать этих людей. А кто не согласен – нет проблем, покажите как надо. Лично я с огромным уважением отношусь к каждому, кто помогает оппозиции.




 
Теги: Новости
 
 
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