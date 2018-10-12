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Лукашенко повёз Путина в Александрию, напоил водой, накормил блинами и покатал на машине

13.10.2018 10:03 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко и Владимир Путин после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в V Форуме регионов, уделили несколько часов неформальному общению, сообщает БелТА.
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Лукашенко пригласил Путина посетить свою родину — деревню Александрия Шкловского района. Они осмотрели дом, где рос будущий белорусский руководитель. Вместе они прогулялись по деревне, полюбовались местными красотами.
Вместе с Владимиром Путиным они выпили из родника воды, которая считается целебной. Лукашенко и Путин проехались на машине ГАЗ-69 60-х годов выпуска. Причем Александр Лукашенко был за рулём.


Также для Путина были приготовлены блины и драники из печи. Блюда белорусской кухни были и в меню основного обеда глав государств.


 
 
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Александр Лукашенко и Владимир Путин после завершения официальных мероприятий, связанных с их участием в V Форуме регионов, уделили несколько часов неформальному...
 
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