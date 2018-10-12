Лукашенко повёз Путина в Александрию, напоил водой, накормил блинами и покатал на машине

Лукашенко пригласил Путина посетить свою родину — деревню Александрия Шкловского района. Они осмотрели дом, где рос будущий белорусский руководитель. Вместе они прогулялись по деревне, полюбовались местными красотами.

Вместе с Владимиром Путиным они выпили из родника воды, которая считается целебной. Лукашенко и Путин проехались на машине ГАЗ-69 60-х годов выпуска. Причем Александр Лукашенко был за рулём.









Также для Путина были приготовлены блины и драники из печи. Блюда белорусской кухни были и в меню основного обеда глав государств.



