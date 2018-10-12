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Из плена "Боко Харам" освободили более 800 детей

13.10.2018 10:02 — Разное | Партизан  
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Международный детский фонд ООН (UNICEF) сообщил, что в северо-восточной части Нигерии из плена боевиков "Боко Харам" освободили 833 несовершеннолетних.



"Это важная веха в предотвращении вербовки и использования детей, однако многие из них еще остаются в рядах других вооруженных групп. Мы призываем все стороны прекратить вербовку детей и позволить им оставаться детьми", – говорится в сообщении фонда. 

Согласно данным UNICEF, в городе Майдугури на северо-востоке страны в плену боевиков еще остаются около 1,5 тыс. детей. 

В Нигерии с 2009 года радикальные исламисты из "Боко Харам" ведут вооруженную борьбу против правительства. Их цель – создание шариатского государства в Западной Африке. В марте 2015 года группировка присоединилась к террористической организации "Исламское государство". За девять лет существования этой организации более 20 тыс. человек погибли, а два миллиона были вынуждены бежать из своих домов. Кроме того, боевики похитили тысячи жителей страны, в числе которых множество детей. 

 
 
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Международный детский фонд ООН (UNICEF) сообщил, что в северо-восточной части Нигерии из плена боевиков "Боко Харам" освободили 833 несовершеннолетних.
 
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