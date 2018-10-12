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Россия разрешила пятерым биатлонистам выступать за Беларусь
Накануне в Москве состоялось заседание правления СБР, где был принят ряд важных решений, среди которых переходы спортсменов в федерации других стран.
Правление рассмотрело письмо Белорусской федерации биатлона с просьюой дать согласие на переход Елены и Ирины Кручинкиных, Анны Мусатовой, Арины Яборовой и Никиты Лобастова. Аналогичное письмо касательно Анастасии Рассказовой и Екатерины Бех было от Федерации биатлона Украины.
"Учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов, Союз биатлонистов России разрешает переход вышеуказанных российских спортсменов для продолжения спортивной деятельности в составе других сборных команд", - говорится в сообщении пресс-службы федерации.
В СБР подчеркнули, что биатлонисты не будут отбывать двухлетний карантин. Это означает, что спортсмены могут выступать за новые команды уже с будущего сезона.
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Накануне в Москве состоялось заседание правления СБР, где был принят ряд важных решений, среди которых переходы спортсменов в федерации других стран.
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