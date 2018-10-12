Американский хоккейный тренер расхвалил юниора из Витебска





Артем Борщев в форме клуба «Трай-Сити Сторм». Фото: kearneyhub.com





пишет газета Kearney Hub, штат Небраска. Об этомгазета Kearney Hub, штат Небраска.





Это довольно нетипично для зарубежного игрока, но опыт игры в Штатах и беглое владение английским помогли Борщеву сильно повлиять на действия команды на льду и вне его, пояснил Норин.





«Стараюсь дать все, что могу, прибавить огня, – говорит Артем. – На каждой тренировке, чем бы ни занимался, нужно «зажигать» своих одноклубников, и я просто стараюсь делать это».





«Трай-Сити Сторм» задрафтовала Борщева в 17-м раунде второй фазы драфта USHL в мае, получив одобрение от тренерского штаба команды Квиннипэкского университета из первого дивизиона NCAA.





Манера Артема держаться стала одной из причин, почему клуб выбрал его, говорит Норин.





Белорус, подписанный за «Квиннипэк Бобкэтс» на сезон 2019/20, стал одним из 34-х игроков, которых «Трай-Сити Сторм» пригласил к себе на предсезонные сборы побороться за одно из 23 мест в составе.





И когда тренерский штаб пообщался с Борщевым вживую, Норин понял, что у него есть те качества, которые нужны команде.





«Делает то, что просишь, и делает это с энтузиазмом, – комментирует Норин. – При этом постоянно прогрессирует».





Артем приехал в США в 16 лет, чтобы заработать стипендию в первом дивизионе NCAA.





Он поиграл за «Спрингфилд Джуниор Пикс» в юниорской хоккейной лиге USPHL и отметился четырьмя голами и 21 голевой передачей в 29 играх сезона 2016/17.





Затем продолжил свои успехи на юниорском уровне, когда выступал в конференции NCDC за «Нозерн Сайклонз» в сезоне 2017/18. На его счету здесь – 6 голов и 24 голевые передачи в 52-х встречах.





На протяжении последних двух лет Борщев представлял Беларусь на чемпионате мира U18. Сыграл за страну 12 матчей и в 2017 году оказался капитаном сборной.





«Это был такой великолепный опыт! – отмечает витебчанин. – На второй год от меня ждали лидерства. Это было по-настоящему здорово».





Артем сыграл за «Трай-Сити Сторм» в первых трех поединках и помог защите довести показатель среднего количества пропущенных голов до 2.00.





С тремя победами и нулем поражений команда находится на самом верху Западной конференции, и в пятницу в 19.05 у себя дома сыграет с «Де-Мойн Буканиерз», показатель которых – три выигрыша к одному проигрышу.









«Борщев действительно надежный защитник, умеющий играть и в нападении, и в защите. Сильный, хорошо владеет клюшкой, эффективно работает с шайбой, то и дело подключается к атакам», – говорит Норин.





«А из-за своего отношения общение с ним доставляет удовольствие и тренеру, и товарищам по команде», – добавляет он.



