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Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай завоевала вторую медаль на ЮОИ

13.10.2018 10:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай завоевала вторую медаль на ЮОИ
Национальный олимпийский комитет

В очередной день Игр в Аргентине копилка сборной Беларуси пополнилась бронзовой медалью. 15-летняя Анастасия Шкурдай стала третьей на дистанции 100 м баттерфляем.

Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай завоевала вторую медаль на ЮОИ Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай завоевала «серебро» на ЮОИ-2018

Наша спортсменка уступила лишь россиянке Полине Егоровой и немке Ангелине Кехлер. Это уже вторая медаль для белоруски на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Ранее Анастасия Шкурдай завоевала «серебро» на дистанции 50 м баттерфляем.

После шести соревновательных дней на счету сборной Беларуси четыре медали – «золото», два «серебра» и «бронза». Чемпионом Игр стал дзюдоист Артем Колосов, «серебро» и «бронза» у Анастасии Шкурдай и еще одна серебряная награда у представителя академической гребли Ивана Брынзы.

Кроме того, две награды были завоеваны белорусами под олимпийским флагом в составе смешанных команд. Артем Колосов стал двукратным чемпионом Игр в составе смешанной команды «Пекин», а белорусский дуэт акробатов – Виктория Ахотникова и Илья Фоменков – в составе интернациональной команды стал «бронзовым» призером в мультидисциплинных соревнованиях.

Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе продлятся до 18 октября.

 
 
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III летние Юношеские Олимпийские игры продолжаются в Буэнос-Айресе.
 
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