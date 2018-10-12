Быстрый, лучший и безопасный: какой браузер ищут белорусы

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы о браузерах, заданные из Беларуси, и выяснили, какие характеристики браузеров наиболее востребованы у пользователей. Для этого проанализировали запросы, включающие слова «самый» и «браузер».



Изображение: Yahoo / flickr.com

Выше всего в браузерах белорусские пользователи ценят скорость работы. Вторая по популярности характеристика браузера — «лучший»: видимо, имеется в виду, что во всех отношениях. Также людям важна ресурсоёмкость: они часто спрашивают про лёгкие и нетребовательные браузеры.

Топ-10 характеристик браузера с точки зрения пользователей из Беларуси:

1. Быстрый.

2. Лучший.

3. Лёгкий

4. Нетребовательный.

5. Безопасный.

6. Надёжный.

7. Экономичный.

8. Защищённый.

9. Мощный.

10. Подходящий для игр.

Отдельно выяснили, какие вопросы пользователи из Беларуси чаще всего задавали о браузерах. Для анализа были взяты поисковые запросы, содержащие вопросительные слова («что», «куда», «когда» и так далее) и слово «браузер».

Самой актуальной проблемой для белорусов в контексте браузеров оказались всплывающие окна на сайтах и реклама. Также довольно часто пользователи спрашивают про историю браузера: как её посмотреть, очистить и восстановить.

Топ-10 вопросов о браузерах, которые чаще всего задавали белорусские пользователи:

1. [как убрать в браузере рекламу и всплывающие окна];

2. [как очистить историю браузера];

3. [как сделать браузер по умолчанию];

4. [какой браузер самый лучший на windows];

5. [какой из браузеров не определяет местоположение];

6. [как восстановить историю браузера];

7. [как удалить вирус который запускает рекламу в браузере];

8. [как посмотреть историю браузера];

9. [что такое браузер и для чего он нужен];

10. [как заблокировать сайт в браузере].