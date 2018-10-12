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Супербыстрые и обычные. Сколько станций для зарядки электромобилей появится в стране
К 2030 году в Беларуси планируется установка 1304 станций для зарядки электромобилей. В ближайшие три года в Минске, некоторых областных центрах и автодорогах категорий М и М/Е появится 431 станция. Совмин
По программе к 2030 году должно появиться 1304 электрозарядные станции (ЭЗС), в том числе 1224 ЭЗС в населенных пунктах и 80 − на всех основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 50−70 километров.
Предполагается также установка 25 супербыстрых электрозарядных комплексов в городах областного подчинения и Минске, а также на основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 120−150 километров.
Количество станций может быть скорректировано в зависимости от развития парка электромобильного транспорта в стране.
Программа предусматривает три этапа.
Создавать и развивать государственную зарядную сеть для электромобилей будет государственный оператор — РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».
Цель программы — создание в Беларуси развитой сети электрозарядных станций (ЭЗС) по предоставлению качественных и доступных услуг по зарядке электромобилей, обеспечивающей комфортное и беспрепятственное передвижение электромобилей по территории республики и соответствующей мировым стандартам, сообщили в пресс-службе правительства.
Документ принят в соответствии с указом президента от 10 июля 2018 г. № 273 «О стимулировании использования электромобилей» и вступает в силу после его официального опубликования.
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К 2030 году в Беларуси планируется установка 1304 станций для зарядки электромобилей. В ближайшие три года в Минске, некоторых областных центрах и автодорогах...
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