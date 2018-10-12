ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Супербыстрые и обычные. Сколько станций для зарядки электромобилей появится в стране

13.10.2018 11:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

К 2030 году в Беларуси планируется установка 1304 станций для зарядки электромобилей. В ближайшие три года в Минске, некоторых областных центрах и автодорогах категорий М и М/Е появится 431 станция. Совмин утвердил программу создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 10 октября 2018 года № 731.


Фото: Михаил Осипенко

По программе к 2030 году должно появиться 1304 электрозарядные станции (ЭЗС), в том числе 1224 ЭЗС в населенных пунктах и 80 − на всех основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 50−70 километров.

Предполагается также установка 25 супербыстрых электрозарядных комплексов в городах областного подчинения и Минске, а также на основных автомагистралях с расстоянием между двумя ближайшими станциями 120−150 километров.

Количество станций может быть скорректировано в зависимости от развития парка электромобильного транспорта в стране.

Программа предусматривает три этапа.

  • До 2021 года включительно в Минске и наиболее приоритетных местах областных центров и автодорогах категорий М и М/Е должна появиться 431 ЭЗС.
  • Второй этап запланирован на 2022−2025 годы при условии увеличения численности электромобильного транспорта на территории страны до уровня более 10 тысяч единиц.
  • Третий этап запустят в 2026—2030 годах с учетом увеличения численности электромобильного транспорта до уровня более 25 тысяч единиц.

Создавать и развивать государственную зарядную сеть для электромобилей будет государственный оператор — РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».
Финансирование программы будет осуществляться за счет собственных средств государственного оператора.

Цель программы — создание в Беларуси развитой сети электрозарядных станций (ЭЗС) по предоставлению качественных и доступных услуг по зарядке электромобилей, обеспечивающей комфортное и беспрепятственное передвижение электромобилей по территории республики и соответствующей мировым стандартам, сообщили в пресс-службе правительства.

Документ принят в соответствии с указом президента от 10 июля 2018 г. № 273 «О стимулировании использования электромобилей» и вступает в силу после его официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 2030 году в Беларуси планируется установка 1304 станций для зарядки электромобилей. В ближайшие три года в Минске, некоторых областных центрах и автодорогах...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Юность» может остаться без «Чижовка-Арены»? Захаров волнуется
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика