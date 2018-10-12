ГАИ: в Минске 20-летняя мотоциклистка столкнулась с легковым автомобилем

Как стало известно, 20-летняя девушка управляла мотоциклом, двигаясь по проспекту Дзержинского. По предварительной информации, мотоциклистка предприняла попытку перестроения из одной полосы движения в другую и допустила столкновение с легковым автомобилем «Лада».

Как сообщили представители ГАИ Минска, в результате происшествия никто из людей серьезно не пострадал. Водитель мотоцикла получила лишь незначительные телесные повреждения.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.