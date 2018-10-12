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Вопрос о повышении пенсионного возраста для женщин не прорабатывается — Минтруда

13.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Вопрос о повышении пенсионного возраста для женщин не прорабатывается — Минтруда

Повышения пенсионного возраста для женщин в ближайшей перспективе ожидать не стоит. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на сайте Минтруда.
 
«В настоящее время вопрос о повышении пенсионного возраста для женщин не прорабатывается», — сказал Валерий Ковальков.
 
Кроме того, отвечая на вопрос относительно возможного сокращения обязательного страхового стажа для матерей четверых детей, замминистра отметил, что нахождение в отпуске по уходу за ребенком не следует связывать с отсутствием у женщин необходимого для назначения трудовой пенсии стажа с уплатой страховых взносов. «Даже если женщина родила и воспитала четверых детей, значительный (продолжительный) трудоактивный период, который составляет около 40 лет, позволяет ей выработать необходимый стаж для права на пенсию. Отсутствие права на трудовую пенсию, как правило, связано с длительными перерывами в трудовой деятельности с уплатой страховых взносов. Статистика относительно лиц, не приобретших право на трудовую пенсию, не ведется», — добавил Валерий Ковальков. 
 
 
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Повышения пенсионного возраста для женщин в ближайшей перспективе ожидать не стоит. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий...
 
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