Вечером в пятницу Renault сбил велосипедиста, мужчина госпитализирован





Вблизи железнодорожного переезда на выезде из Слуцка в направлении деревни Селище 12 октября около 18:00 автомобиль Renault Laguna наехал на велосипедиста. С травмами пострадавший доставлен в больницу.

— За рулем машины был 48-летний житель Слуцка. 42-летний велосипедист ехал по краю проезжей части в попутном направлении. В результате наезда пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом кости левой голени и ушибленную рану головы, — сообщила корреспонденту МЛЫН.BY старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Елена Соколова.

Мужчину доставили в Слуцкую центральную районную больницу для прохождения стационарного лечения. По факту ДТП проводится проверка.



Slutsk-Gorod.by