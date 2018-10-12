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Вечером в пятницу Renault сбил велосипедиста, мужчина госпитализирован
13.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Вблизи железнодорожного переезда на выезде из Слуцка в направлении деревни Селище 12 октября около 18:00 автомобиль Renault Laguna наехал на велосипедиста. С травмами пострадавший доставлен в больницу.
— За рулем машины был 48-летний житель Слуцка. 42-летний велосипедист ехал по краю проезжей части в попутном направлении. В результате наезда пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом кости левой голени и ушибленную рану головы, — сообщила корреспонденту
Мужчину доставили в Слуцкую центральную районную больницу для прохождения стационарного лечения. По факту ДТП проводится проверка.
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Вблизи железнодорожного переезда на выезде из Слуцка в направлении деревни Селище 12 октября около 18:00 автомобиль Renault Laguna наехал на велосипедиста.
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