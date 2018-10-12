Случчанин уступил китайскому бойцу в профессиональном поединке по ММА. Видео





12 октября случчанин Алексей Крепец провёл в Китае свой третий поединок как профессиональный спортсмен.

Тактика титулованного кикбоксёра Тай Йингхуа (Tie Yinghua) заключалась в том, чтобы атаковать с дальней дистанции, Алексей же постоянно пытался пройти в ближний бой. Первый раунд буквально начался с захвата Алексеем ноги соперника и переходом на близкую дистанцию, однако Тай смог вырваться, оставив противника на полу и не давая ему подняться. Практически всю вторую половину раунда после эффектного броска случчанин удерживал инициативу в партере.

Во втором раунде китайский боец жёстким ударом ногой с разворота попал Алексею в область селезёнки и одержал победу техническим нокаутом - рефери остановил бой.

— Это спорт, здесь победитель может быть только один. И сегодня победителем оказался китаец, — отметил после боя Алексей Крепец. — Не с новичком боксировал, мой соперник - первый номер в Китае. Поэтому бой выдался интересным. Теперь ждём реванша.

25-летний житель Слуцка Алексей Крепец - главный тренер слуцкого филиала клуба единоборств «Феникс», занятия которого проводятся на базе средней школы №11. Большое интервью с Алексеем можно почитать по ссылке .



Slutsk-Gorod.by

Фото: asiamma.com