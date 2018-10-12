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Суд начался. Мужчине из Лиды, который грозился взорвать пенсионерок, грозит до пяти лет лишения свободы
Жителю Лиды,
Суд над мужчиной, который пугал пенсионерок «бомбой» из творога, проводов и будильника, начался в районном суде Лиды 12 октября, передает корреспондент
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Суд начался. Мужчине из Лиды, который грозился взорвать пенсионерок, грозит до пяти лет лишения свободы
Жителю Лиды, называвшему себя организатором террористической группы, грозит до пяти лет лишения свободы. Суд над мужчиной, который пугал пенсионерок «бомбой» из...
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