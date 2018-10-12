Знакомьтесь: психолог яслей-сада №60 Бреста Иван Хорунжий

Он поможет разобраться, почему люди всё чаще предпочитают одиночество, а общение в сети становится в приоритете в противовес живым взаимоотношениям и в других проблемах.



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–Иван Вячеславович, расскажите о себе.



–Родился я в Бресте в семье военнослужащих. Учился в СШ№18, затем на психолого-педагогическом факультете БрГУ по специальности «Психология». Свою практическую деятельность начал в яслях-саде №60, где работаю и по сей день. Также веду консультации с людьми, страдающими алкогольной зависимостью. Продолжаю последипломное образование, регулярно прохожу курсы и стажировки. Специализируюсь преимущественно в кризисной психологии, являюсь её сертифицированным специалистом.



– Почему Вы решили стать психологом?



– В детстве интересно было наблюдать за людьми и животными. Пытался понять, почему порой они ведут себя так, а не иначе. Отец рассказывал интересные факты о людях, что они могут быть разными, например, экстраверты и интроверты. Так я узнавал содержание некоторых типологических моделей, которые можно усвоить в раннем возрасте. В то же время эти разговоры мне не навязывали. Это были ответы родителей на мои вопросы. Интерес этот не исчез и на сегодняшний день.



– Расскажите о вашей работе с детьми.



– Среди психологов распространено обобщенное мнение, что самые интересные клиенты – это дети и зависимые. В этом случае работа в дошкольном учреждении у меня вдвойне интересная. К сожалению, есть и немало зависимых клиентов из неблагополучных семей.



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Если говорить о работе с детьми, здесь я ориентируюсь на профилактику зависимого поведения. Затрагивая на родительских собраниях тему профилактики зависимости у дошкольников, приходится слышать: «Какой может быть у дошкольников алкоголизм?» В действительности его вроде бы нет. Но эта проблема состоит в том, что его основа появляется как раз таки в этот период жизни детей. И если оно по каким-то причинам уже сформировано, то исправить человека крайне сложно. Тот, кто начал пить или употреблять наркотики – это не начало формирования зависимой структуры личности, а свидетельство, что эта структура уже сформирована. Поэтому профилактикой заниматься нужно как можно раньше.



– Если мы коснулись алкоголизма, то скажите: это болезнь или простая распущенность?



– Это медленное самоубийство. Но почему человек решает уничтожить себя, ответ следует искать именно в дошкольном возрасте. Мои зависимые клиенты все уникальны по-своему, но абсолютно у всех этих людей общим признаком являлся внешний локус контроля. Это значит, человек не считает себя ответственным за то, что с ним происходит. Например, одна женщина искренне считала причиной своего пьянства магазин рядом с ее домом. Это человек бессильный, находивший какие-то аргументы для снятия с себя ответственности. Эта ситуация складывается в раннем детстве, после цепочки травмирующих ситуаций, заставляющих ощущать себя таким. Часто в такой бессознательности, не желая и не понимая всего этого, становятся виновны родители.



Когда человек приходит к выводам о своей бесполезности и бессмысленности своего бытия, он принимает решение о самоуничтожении, которое плавно реализует. Поэтому алкоголики не боятся смерти, но боятся жить, принимать решения, совершать поступки.



– С кем сложнее работать: с детьми или со взрослыми?



– Однозначно ответить сложно. Дети более чувственны, готовы воспринимать новый опыт, но при этом ограничены где-то объемом словаря, у них еще не сформированы мыслительные процессы, что несколько осложняет работу с ними. Взрослые этих проблем не имеют. Но зато у них богатый личный опыт, который нередко мешает восприятию чего-то нового, а то и вовсе это новое отвергает. Но всё-таки с взрослыми работать сложнее, чем с детьми.



– Как относитесь к тому, что дети зависимы от мобильных телефонов, компьютеров? Как можно справиться с этим?



– Гаджеты – это бич современности, от которого наше общество не увернулось, как и любое другое, развитое в технологическом смысле. В этом виновны понемногу все. Одни ради экономической прибыли рекламируют и распространяют огромный объем гаджетов по более или менее доступным ценам, другие виновны, что дают их малышам, дабы те им не докучали. В итоге получаем результат в виде тотальной компьютерной зависимости.



Проблема эта действительно глобальная на сегодняшний день. Но, к слову, через 10-20 лет может перестать быть ей. Почему? Да потому, что сейчас у нас много людей, воспитанных без гаджетов, поэтому для них люди, которые проводят своё время в «виртуальном мире», считаются как бы «ненормальными». Но постепенно воспитанных на гаджетах будет становиться всё больше, и компьютерная зависимость станет нормой.



– Сейчас общение через мобильные носители доходит до абсурда. Например, находясь в одном доме, члены семьи общаются через соцсети. Ваше мнение по этому поводу?



- Да, на первый взгляд эта ситуация смотрится несколько нелепо. Но я не стал бы утверждать, что это исключительно негативная ситуация. В некоторых конкретных случаях такое общение с ребенком имеет неплохой терапевтический эффект. Ведь могут быть разные жизненные ситуации. Иногда взрослым необходимо взаимодействовать с детьми в той форме, в которой их чадам комфортнее и удобнее. Поэтому нужно идти на уступки и подстраиваться под них. Бывает, детям сложно и болезненно обсуждать вопросы или проблемы сообща, а если опосредовать контакт, то он становится менее болезненным.



Соответственно дети в соцсетях могут сказать родителям что-то такое, что не в силах сказать глядя в глаза. Получается, с одной стороны, описанная картина абсурдна, а с другой стороны, – хорошо, что есть общение в такой опосредованной форме. Могу с уверенностью заявить, что лучше такое общение, чем полное его отсутствие, что нередко встречается в семьях.



– Селфи – это болезнь или способ самовыражения?



– Селфи – не самая продуктивная привычка, но приравнивать ее к наркозависимости категорически нельзя. Дело в том, что глубинная основа наркомании – стремление к смерти. На самом деле близость к смерти при употреблении наркотика является для наркоманов самым привлекательным моментом. Я понимаю, что люди могут полагать, будто цель потребления наркотиков – получение удовольствия, но реально это не так.



Психотерапевты, практикующие глубинный психоанализ с наркозависимыми, практически единогласно приходят к выводу: стремление к смерти является самой выраженной тенденцией у наркоманов, а потребление наркотиков, по своей сути, – ничем иным, как медленным убиванием себя. В случае же с селфи базовая тенденция всё-таки другая, больше связанная со стремлением к самовыражению.



– Почему молодые люди зачастую не вступают в официальный брак? Счастливы ли дети в такой семье?



– Сожительство, как бы мы к нему ни относились, является одной из альтернативных форм брака. На сегодняшний день в психологии семейных отношений активно разрабатывается функциональный подход. Кстати, в нашем университете Лагонда Глеб Владимирович активно занимается разработкой этого подхода. Так вот, если отталкиваться от него и понимать брак как способ удовлетворения некоторого спектра потребностей, то можно сказать, если партнеры свои брачные потребности удовлетворяют посредством незарегистрированного сожительства, то это сугубо их дело. Осуждать или порицать их у нас нет оснований. Обладая некоторым практическим опытом работы с семьями, не могу сказать, что супружеские отношения партнеров, состоящих в традиционном браке, гармоничнее отношений партнеров в гражданском браке. Поэтому я не имею права сказать, что сожительство – это хорошо или плохо.



Что касается детей в таких семьях, то их самочувствие и благополучие в конечном итоге будет преимущественно зависеть от особенностей межличностных отношений, как супружеских, так и детско-родительских. А эти отношения больше зависят от индивидуально-психологических особенностей людей, а не от отметки в паспорте.



– Как относиться к тому, что теряется связь между родителями и детьми? Например, раньше ребёнок слушался родителя с первого раза, уважал его слово. Теперь это выглядит несколько иначе. Может ли это быть от недостатка или избытка внимания?



– Это напоминает кризис подросткового возраста. Взрослые должны понимать, что в этот период родитель неизбежно будет обесценен. Они воспринимаются подростками как старые, отставшие от жизни люди и совершенно не понимающие своих детей. В этом случае это вполне нормальная ситуация, несмотря на то, что она нам неприятна.



Мы должны руководствоваться тезисом, предложенным Виктором Франклом: «Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней». Просто нужно набраться терпения и не пытаться перебороть подростка. Это временные трудности, это тот кризисный этап, который необходимо пережить. И не нужно думать, будто у всех дети, как дети, а мой – нет.



– Сейчас много жестокости проявляют дети по отношению к животным, ровесникам, взрослым. Откуда всё это?



– Вспомним феномен насилия. Его непросто определить. Ведь оно не ограничивается только избиениями, изнасилованиями и убийствами. Психологический механизм насилия состоит в том, что один субъект заставляет сделать другого субъекта что-то против его воли. Первый пример, совершено изнасилование: не сложно представить, как это выглядит. Второй пример: мы договорились с вами сходить в театр. И перед самым выходом вдруг я говорю: идём не в театр, а в кино. Казалось бы, ситуация незначительная и малозначимая. Но обратите внимание: я все равно заставил вас пойти туда, куда хотелось мне, а не вам. Это я всё к тому, что дети практически ежедневно получают от своих родителей огромные дозы насилия. Причем, как видно из приведенных примеров, насилие может успешно транслироваться в их адрес и без всякого рукоприкладства.



Дети, по сути, становятся замещающими объектами для своих родителей. Ведь они могут безопасно для себя отреагировать на детях тот негатив, который они получили от других людей. Например, на папу накричал начальник, папа злой пришел с работы – накричал на маму, мама разозлилась – накричала на ребенка, ребенок разозлился – стукнул кошку. Поэтому та ситуация, которую Вы описали, есть не что иное, как использование детьми животных или своих сверстников в качестве замещающих объектов, чтобы отреагировать на них, то насилие, которое они получили от значимых для них людей. Чтобы детскую жестокость предупредить, родителям необходимо прекратить использовать детей в качестве замещающих объектов и минимизировать трансляцию насилия в их адрес.



– Почему люди игнорируют общение и всё чаще предпочитают одиночество?



– Проблема обособленности сильно зависит от уровня жизни населения. Возможно, у нас он ещё не достиг своего пика, но тенденция просматривается. На Западе, где уровень жизни высокий и сфера услуг хорошо развита, проблема одиночества стоит особенно остро. Даже в брак там не хотят вступать. Может, из-за того, что каждый человек в состоянии жить сам и не видит необходимости вступать в кооперацию с кем-то. Ведь раньше в нашей стране был тотальный дефицит, поэтому людям приходилось вступать в экономические отношения между собой. Они нередко носили характер натурального обмена, а деньги не имели большой ценности.



Людям необходимо было кооперироваться и держаться ближе друг к другу. Сейчас же у нас такого дефицита благ и услуг нет, а за деньги можно практически всё приобрести. Поэтому люди постепенно друг от друга начинают отдаляться.



– На телевидении сейчас много негатива, но популярность его не ослабевает. С чем это связано?



– Это позволяет людям испытывать сильные эмоции, которых им в повседневной жизни не хватает. Также, если отталкиваться от тезисов Фрейда, можно сказать, что наблюдение за чужими бедствиями позволяет отвлечься от своих проблем и переживать иллюзию собственного благополучия. Поэтому на самом деле СМИ предоставляют людям то, что им нужно.



– Как не потеряться в этом мире, если нет рядом понимания, любви, преданных людей?



– Нужно стремиться получать полезный опыт в любых ситуациях. Если вы поставили себе какую-то цель и что-то сделали для ее достижения, но она не была достигнута – это вовсе не означает, что всё получилось плохо. Вероятно, главным смыслом было посмотреть на ситуацию под другим углом и сделать выводы. Ведь человек, который способен замечать полезное даже в самых, казалось бы, неудачных ситуациях, никогда не потеряется. Если же ему сложно разобраться в этом, то всегда можно обратиться к психологу.



Совместный анализ поможет человеку найти положительный смысл в любой ситуации.



– Спасибо за беседу.