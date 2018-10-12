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Девочка и крокодил. Детский писатель Павел Гушинец встретился с юными брестчанами

13.10.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Молодого и креативного писателя впервые пригласили в город над Бугом выступить перед детской аудиторией. Центральная детская библиотека стала местом встречи с автором.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59676.php

Девочка и крокодил. Детский писатель Павел Гушинец встретился с юными брестчанами

Павел Гушинец презентовал книгу «Девочка и крокодил», рассказал маленьким читателям об истории её создания, ответил на вопросы. Выступление писателя стало настоящим юмористическим номером. Он быстро расположил к себе детей и покорил их своей открытостью. Мальчики и девочки слушали добрые и увлекательные рассказы, которые учат дружбе, отзывчивости и взаимопомощи. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59676.php

Девочка и крокодил. Детский писатель Павел Гушинец встретился с юными брестчанами


Мы пообщались с Павлом Гушинцом, более известным в Сети под псевдонимом Доктор Лобанов.

— Павел Владимирович, расскажите о себе.

— У меня медицинское образование. Получив специальность военного врача- эпидемиолога, я два года возглавлял санитарно-эпидемиологическую лабораторию в Печах. Сейчас занимаюсь поставками и обслуживанием медтехники для диабетиков. Основная моя деятельность никогда не мешала заниматься любимым делом. В пятнадцать лет я серьёзно увлёкся литературой, начал писать фантастические рассказы. Помню, когда у меня их накопилась целая тетрадка, решил её отнести главному редактору городской газеты «Химик» в Новополоцке: там я жил вместе с родителями. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59676.php

Девочка и крокодил. Детский писатель Павел Гушинец встретился с юными брестчанами


В 1995 году в этом издании вышла моя первая публикация. С тех пор в моей жизни и дня не было без строчки прочитанного или написанного текста. Появлялись исторические рассказы, фэнтези, любовная лирика... Долгое время работы хранились в рукописном виде, а с появлением компьютера — в файлах. 
Сегодня у меня около шестисот рассказов для детей и взрослых, сорок повестей и пять романов. 

— А что подтолкнуло стать детским писателем?

— Я с детства очень люблю читать. Мне интересны произведения многих авторов, от Шукшина до Рэя Брэдбери. Как-то я ехал в поезде и увидел на столике пособие для работников ветеринарных хозяйств. Так вот за шесть часов пути я его полностью изучил. Не всегда получалось брать с собой в дорогу книгу, сейчас в этом плане намного проще.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59676.php

Девочка и крокодил. Детский писатель Павел Гушинец встретился с юными брестчанами


Очень часто в рассказах, которые мне попадались, я находил то, что не совсем нравилось. К примеру, хотелось, чтобы герои повели себя иначе или обстоятельства сложились по-другому. В таких случаях я додумывал тексты, представлял, как бы написал сам.


— Как правило, каждое произведение — это отражение личного жизненного опыта. О чём пишите вы?

В произведениях для взрослых я описываю свою жизнь. В России вышли три мои книги — юмористические военно-медицинские сборники «Мысли из-под фуражки», «Годы в военном халате» и «Сообразим на троих». Писал их в соавторстве с российским юристом, подполковником милиции. Вниманию читателей представлены реальные истории из жизни, рассказы о медицинской и военной практике. В этом плане у меня много воспоминаний.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59676.php

Девочка и крокодил. Детский писатель Павел Гушинец встретился с юными брестчанами


Что касается детских произведений, то они «посыпались», когда родилась моя дочь Соня. Фэнтези читать ей было ещё рано, поэтому нужно было придумать что-то подходящее для её возраста. Так появилась книга рассказов «Девочка и крокодил». Смешные моменты, манера поведения, страхи дочери — всё это легло в основу сборника. К примеру, если ребёнок боялся темноты, я сразу же писал сказку, после которой этот страх должен был исчезнуть.

— А откуда такой псевдоним?

— Первым героем моего рассказа был реальный человек — артиллерист Виталий Лобанов. Я познакомился с ним, когда ещё был доктором. Сейчас он возглавляет одну из кафедр в военной академии. Его фамилия плюс моя профессия — так и появился Доктор Лобанов. 

— Как вы относитесь к современной детской литературе? Что любите читать?

— Иногда читаю новые детские произведения, но, скажу честно, боюсь их. Бывает, попадается такое!.. Не стану даже приводить примеры, чтобы никого не обидеть. Я с удовольствием читаю что-то из Эдуарда Успенского. От этого больше пользы. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59676.php

Девочка и крокодил. Детский писатель Павел Гушинец встретился с юными брестчанами


Мне кажется, детство должно оставаться детством. И плохих примеров, таких как Маша из «Маши и медведя», в нём быть не должно. 

— Детскому писателю обязательно любить детей?

— Нужно либо любить, либо наоборот. Самое главное — это эмоции. Ведь можно писать, как Владислав Крапивин, который в восторге от детей, а можно и как Джоан Роулинг. 

— Часто выступаете перед детьми? Чем эти встречи полезны?

— Каждую неделю. Наши беседы всегда поучительные и познавательные. Для меня они тоже полезны, потому что дарят хорошее настроение и заряд бодрости. Дети умеют правильно реагировать на шутки, что очень помогает любому оратору.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59676.php

Девочка и крокодил. Детский писатель Павел Гушинец встретился с юными брестчанами


Мне запомнилось выступление в Городее, Несвижский район. Там во Дворце культуры собралось примерно четыреста мальчиков и девочек. Когда видишь столько детских лиц, хочется, чтобы на них появилась улыбка. Дети искренние: если любят, значит, любят, а нет — значит, нет.

— Вас часто спрашивают, как стать писателем? Что об этом думаете?

— Постоянно. Говорю, что надо всё время что-то сочинять. Моя дочь этим и занимается. Родители не должны ругать детей за придуманные детские шуточные истории, ведь это — оригинальный подход. Возьмите, к примеру, картину «Постоянство памяти» Сальвадора Дали. Одни говорили, что это полный бред, а другие — оригинальный подход. 

— Писать для детей — большая ответственность: детское сознание ещё не сформировано. Что скажете по этому поводу?

— Я осторожно отношусь к детскому сознанию, поэтому не стараюсь маленьких читателей шокировать своими произведениями. У меня было хорошее советское детство в розовых мечтах. Поэтому хотелось бы, чтобы и у теперешних детей как можно дольше оно сохранялось. У них ещё будет время подготовиться к взрослой жизни. 

— Что из собственных произведений вам нравится больше всего?

— В своё время нравились рассказы братьев Стругацких, всегда хотелось написать что-то в их стиле. Когда я побывал на территории чернобыльской зоны отселения, понял, что созрел для написания чего-то важного. Так возникла идея любимого мной романа «В зоне». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59676.php

Девочка и крокодил. Детский писатель Павел Гушинец встретился с юными брестчанами


Сейчас работаю над детским рассказом «Бука-злюка», который, надеюсь, появится на страницах газеты «Звязда» в следующем году. 

— Много времени тратите на создание текста?

— По-разному: от пяти минут до нескольких лет. Бывает, едешь в командировку, и в пути появляется интересная мысль. Останавливаешь машину и пишешь. 
Многое зависит от настроения. На детские рассказы меня, прежде всего, вдохновляет дочь. Хотя и с Брестом связан один интересный случай. Помню, шёл по улице и обратил внимание на девочку в летнем кафе, она мило разговаривала с котом. Это и вдохновило меня на рассказ. 

P.S. Скоро в центральной детской библиотеке ребята встретятся с известными детскими авторами — Александром Прохоровым и Михаилом Туруновским.

 
Теги: Брест
 
 
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Молодого и креативного писателя впервые пригласили в город над Бугом выступить перед детской аудиторией. Центральная детская библиотека стала местом встречи с...
 
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