Девочка и крокодил. Детский писатель Павел Гушинец встретился с юными брестчанами

Молодого и креативного писателя впервые пригласили в город над Бугом выступить перед детской аудиторией. Центральная детская библиотека стала местом встречи с автором.



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Павел Гушинец презентовал книгу «Девочка и крокодил», рассказал маленьким читателям об истории её создания, ответил на вопросы. Выступление писателя стало настоящим юмористическим номером. Он быстро расположил к себе детей и покорил их своей открытостью. Мальчики и девочки слушали добрые и увлекательные рассказы, которые учат дружбе, отзывчивости и взаимопомощи.



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Мы пообщались с Павлом Гушинцом, более известным в Сети под псевдонимом Доктор Лобанов.



— Павел Владимирович, расскажите о себе.



— У меня медицинское образование. Получив специальность военного врача- эпидемиолога, я два года возглавлял санитарно-эпидемиологическую лабораторию в Печах. Сейчас занимаюсь поставками и обслуживанием медтехники для диабетиков. Основная моя деятельность никогда не мешала заниматься любимым делом. В пятнадцать лет я серьёзно увлёкся литературой, начал писать фантастические рассказы. Помню, когда у меня их накопилась целая тетрадка, решил её отнести главному редактору городской газеты «Химик» в Новополоцке: там я жил вместе с родителями.



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В 1995 году в этом издании вышла моя первая публикация. С тех пор в моей жизни и дня не было без строчки прочитанного или написанного текста. Появлялись исторические рассказы, фэнтези, любовная лирика... Долгое время работы хранились в рукописном виде, а с появлением компьютера — в файлах.

Сегодня у меня около шестисот рассказов для детей и взрослых, сорок повестей и пять романов.



— А что подтолкнуло стать детским писателем?



— Я с детства очень люблю читать. Мне интересны произведения многих авторов, от Шукшина до Рэя Брэдбери. Как-то я ехал в поезде и увидел на столике пособие для работников ветеринарных хозяйств. Так вот за шесть часов пути я его полностью изучил. Не всегда получалось брать с собой в дорогу книгу, сейчас в этом плане намного проще.



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Очень часто в рассказах, которые мне попадались, я находил то, что не совсем нравилось. К примеру, хотелось, чтобы герои повели себя иначе или обстоятельства сложились по-другому. В таких случаях я додумывал тексты, представлял, как бы написал сам.





— Как правило, каждое произведение — это отражение личного жизненного опыта. О чём пишите вы?



В произведениях для взрослых я описываю свою жизнь. В России вышли три мои книги — юмористические военно-медицинские сборники «Мысли из-под фуражки», «Годы в военном халате» и «Сообразим на троих». Писал их в соавторстве с российским юристом, подполковником милиции. Вниманию читателей представлены реальные истории из жизни, рассказы о медицинской и военной практике. В этом плане у меня много воспоминаний.



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Что касается детских произведений, то они «посыпались», когда родилась моя дочь Соня. Фэнтези читать ей было ещё рано, поэтому нужно было придумать что-то подходящее для её возраста. Так появилась книга рассказов «Девочка и крокодил». Смешные моменты, манера поведения, страхи дочери — всё это легло в основу сборника. К примеру, если ребёнок боялся темноты, я сразу же писал сказку, после которой этот страх должен был исчезнуть.



— А откуда такой псевдоним?



— Первым героем моего рассказа был реальный человек — артиллерист Виталий Лобанов. Я познакомился с ним, когда ещё был доктором. Сейчас он возглавляет одну из кафедр в военной академии. Его фамилия плюс моя профессия — так и появился Доктор Лобанов.



— Как вы относитесь к современной детской литературе? Что любите читать?



— Иногда читаю новые детские произведения, но, скажу честно, боюсь их. Бывает, попадается такое!.. Не стану даже приводить примеры, чтобы никого не обидеть. Я с удовольствием читаю что-то из Эдуарда Успенского. От этого больше пользы.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59676.php

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Мне кажется, детство должно оставаться детством. И плохих примеров, таких как Маша из «Маши и медведя», в нём быть не должно.



— Детскому писателю обязательно любить детей?



— Нужно либо любить, либо наоборот. Самое главное — это эмоции. Ведь можно писать, как Владислав Крапивин, который в восторге от детей, а можно и как Джоан Роулинг.



— Часто выступаете перед детьми? Чем эти встречи полезны?



— Каждую неделю. Наши беседы всегда поучительные и познавательные. Для меня они тоже полезны, потому что дарят хорошее настроение и заряд бодрости. Дети умеют правильно реагировать на шутки, что очень помогает любому оратору.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59676.php

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Мне запомнилось выступление в Городее, Несвижский район. Там во Дворце культуры собралось примерно четыреста мальчиков и девочек. Когда видишь столько детских лиц, хочется, чтобы на них появилась улыбка. Дети искренние: если любят, значит, любят, а нет — значит, нет.



— Вас часто спрашивают, как стать писателем? Что об этом думаете?



— Постоянно. Говорю, что надо всё время что-то сочинять. Моя дочь этим и занимается. Родители не должны ругать детей за придуманные детские шуточные истории, ведь это — оригинальный подход. Возьмите, к примеру, картину «Постоянство памяти» Сальвадора Дали. Одни говорили, что это полный бред, а другие — оригинальный подход.



— Писать для детей — большая ответственность: детское сознание ещё не сформировано. Что скажете по этому поводу?



— Я осторожно отношусь к детскому сознанию, поэтому не стараюсь маленьких читателей шокировать своими произведениями. У меня было хорошее советское детство в розовых мечтах. Поэтому хотелось бы, чтобы и у теперешних детей как можно дольше оно сохранялось. У них ещё будет время подготовиться к взрослой жизни.



— Что из собственных произведений вам нравится больше всего?



— В своё время нравились рассказы братьев Стругацких, всегда хотелось написать что-то в их стиле. Когда я побывал на территории чернобыльской зоны отселения, понял, что созрел для написания чего-то важного. Так возникла идея любимого мной романа «В зоне».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59676.php

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Сейчас работаю над детским рассказом «Бука-злюка», который, надеюсь, появится на страницах газеты «Звязда» в следующем году.



— Много времени тратите на создание текста?



— По-разному: от пяти минут до нескольких лет. Бывает, едешь в командировку, и в пути появляется интересная мысль. Останавливаешь машину и пишешь.

Многое зависит от настроения. На детские рассказы меня, прежде всего, вдохновляет дочь. Хотя и с Брестом связан один интересный случай. Помню, шёл по улице и обратил внимание на девочку в летнем кафе, она мило разговаривала с котом. Это и вдохновило меня на рассказ.



P.S. Скоро в центральной детской библиотеке ребята встретятся с известными детскими авторами — Александром Прохоровым и Михаилом Туруновским.