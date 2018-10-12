Вдоль по Тришинской. История деревни, которая полвека в Бресте

В преддверии тысячелетия города «Брестский вестник» продолжает цикл публикаций, посвящённых истории населённых пунктов, вошедших в городскую черту.



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Полвека назад в состав быстро растущего города включили деревню Тришин, а по архивным документам она известна с конца XV века. На протяжении нескольких веков деревня входила в состав владений епископов Брестско-Луцкой епархии. Сегодня об ушедшей в историю деревне напоминает улица Тришинская. Она расположена параллельно Пионерской.



Истоки славянской культуры



Несмотря на то, что первое упоминание о Тришине датируется XV веком, люди населяли эту территорию и раньше, что подтверждается одним из старейших захоронений Брестчины — Тришинским могильником. Располагался он на почтовом тракте Москва – Брест. В начале шестидесятых годов прошлого века и в 1977-м ученые вскрывали участок могильника площадью 900 квадратных метров на усадьбах домов на улице Московской и обнаружили 75 захоронений.



Некоторые исследователи связывают древнее Тришинское кладбище с одним из этапов формирования славян. В 68 могилах нашли глиняную посуду, пряслицу, железные замки, ножи, бронзовые фибулы и детали поясного убранства, стеклянные бусы, металлические браслеты и подвески. Интересными находками стали две медные монеты времен Римской империи. Материалы раскопок хранятся в Эрмитаже и Брестском краеведческом музее.



Отпечаток истории



Впервые в письменных документах Тришин упоминается 4 октября 1496 года. В этот день великий князь литовский Александр Ягеллончик подписал утвердительную грамоту великокняжескому писарю Фёдору Янушкевичу на земельное владение Тришином в связи с его тяжбой со шляхтичем Гримоловичем, претендующим на земли делопроизводителя.



В XVI веке имение Тришин вместе с ближайшими селами перешло к Станиславу Ролич-Пекарскому. В ХVIII столетии в Тришине была резиденция епископа Владимира Леона Кишки. В 1775 году при последнем монархе Речи Посполитой Станиславе Августе Понятовском началось строительство Днепровско-Бугского канала. Первая его часть, простиравшаяся на 64 километра, охватывала русло реки Мухавец от Тришина до Кобрина.



Связан Тришин и с восстанием под руководством Тадеуша Костюшко 1794 года. Повстанческоий корпус Юзефа Сераковского потерпел поражение от войск Суворова 19 сентября под Брестом. Готовясь к подавлению восстания, русские войска около месяца стояли в предместьях города, о чем говорит знак возле школы-интерната на улице Тришинской.



Имение литератора



Еще одной исторической личностью, судьба которого переплелась с Тришином, был украинский писатель, музыкант и скульптор Алексей Стороженко. Он родился в деревне Лысогоры на Черниговщине. Окончил Петербургский кадетский корпус, а в 1823 году поступил на военную службу в кавалерию. Часто разъезжая по делам службы, он слушал и записывал рассказы о старине, которые затем легли в основу его литературных опытов.



Последние годы жизни писатель провел в своей усадьбе «Тришин», которую он получил от правительства как награду за свою деятельность в Северо-Западном крае. В то же время Алексей Стороженко занимал должность брестского уездного предводителя дворянства и председателя съезда мировых судей.



В 1863 году был издан двухтомник его украинских рассказов. Многие из них написаны на основе народных преданий, легенд, этнографического и исторического материала. В своих произведениях автор высмеивал бюрократизм, формализм чиновников, барство. Похоронен на Тришинском кладбище.



Крепостной форт



В конце XIX века в деревне Тришин построили форт № 3 Брест-Литовской крепости. Он напоминал сохранившийся до настоящего времени форт №1. Объект представлял собой люнет — открытое с тыла долговременное оборонительное сооружение, состоявшее из фронтальных и боковых валов, для прикрытия флангов. Во внутреннем валу было встроено десять казематов. Форт не пострадал от военных действий, а был уничтожен в 1963 году во время строительства промышленных объектов.



До настоящего времени сохранились три каземата, расположенных на территории электромеханического завода.



…и школа-интернат



Сегодня улица застроена индивидуальными домами. На ней располагается общеобразовательная санаторная школа-интернат, где применяют уникальные методики лечения детей, больных сколиозом.



Территория санаторной школы как раз принадлежала писателю Алексею Стороженко. Изначально в 1947 году здесь открыли детский дом №2. Территория учреждения в 14 гектаров земли была очень живописна: огромный сад, озеро, много разных дикорастущих деревьев. В 1959 году детский дом преобразовали в школу-интернат, которая через десять лет стала Брестской санаторной школой-интернатом для детей, больных сколиозом.