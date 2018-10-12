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Предприятия Брестской области представляют свои товары на сельхозярмарке в Минске

13.10.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Очередные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Минске 13-14 октября: в каждом районе столицы будут задействованы торговые площадки, в том числе в Заводском - общегородская, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59674.php

Предприятия Брестской области представляют свои товары на сельхозярмарке в Минске

Возле комплекса "Чижовка-Арена" фирменную продукцию представляют предприятия Брестской области - Пружанский молочный комбинат, Пинский мясокомбинат, Березовский мясоконсервный комбинат, Березовский сыродельный комбинат, предприятия "УКХ "Брестоблхлебопродукт" и Облпотребсоюза, фермерские и рыбоводные хозяйства, промышленные предприятия.

Время работы площадок - с 9.00 до 16.00. На ярмарках можно купить свежие плоды и овощи, консервированную, молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, рыбу, мед и др.

Покупки участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I группы, гражданам старше 80 лет доставят домой бесплатно. Помощь в погрузке окажут активисты БРСМ.

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут также в других районах Минска: Заводском с 10.00 до 16.00 (ул. Герасименко, 51, стоянка ФОК "Мандарин"), Ленинском с 9.00 до 16.00 (ул. Гашкевича, 2/3, на площадке ООО "Евроторг"), Первомайском с 9.00 до 17.00 (ул. Руссиянова, 1) районах - два выходных дня; Московском с 9.00 до 17.00 (ул. Есенина, 2), Октябрьском с 10.00 до 16.00 (ул. Чкалова, 7 - площадь культурно-спортивного центра УП "Минское отделение Белорусской железной дороги" и ул. Барамзиной, 10а), Партизанском с 9.00 до 16.00 (ул. Карвата, 4), Советском с 9.00 до 16.00 (парк Дружбы народов), Фрунзенском с 9.00 до 16.00 (ул. Притыцкого, 27 - Ледовый дворец спорта Минской области), Центральном с 10.00 до 19.00 (ул. Каховская, 31, кинотеатр "Киев") районах - только 13 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Очередные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Минске 13-14 октября: в каждом районе столицы будут задействованы торговые площадки, в том числе в Заводском -...
 
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