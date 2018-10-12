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Задержанных во время матча с Люксембургом фанатов отпустили
Фанаты, задержанные во время матча Беларусь - Люксембург, были отпущены вскоре после завершения поединка.
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Ранее стало известно, что фанатский сектор "Б-12" бойкотировал матч с Люксембургом из-за задержаний.
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Фанаты, задержанные во время матча Беларусь - Люксембург, были отпущены вскоре после завершения поединка.
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