"Экстаз": 8 из 10. Фильм-скандал, от которого вас может укачать (и это отлично)

«Боже упаси еще раз попасть на такое кино», — скажет, выходя из зала молодая девушка. Дневные сеансы «Экстаза» Гаспара Ноэ в Минске отменили в последний момент. На первом из вечерних побывала AFISHA.TUT.BY, где вместе с нами фильм смотрели всего человек восемь. А зря.





О чем кино: Студенты-танцоры минут 15 рассказывают перед камерой, что для них танцы. Потом действие переносится на репетиционную базу, где они устроят зажигательную вечеринку, которая начнется с ритмичного постановочного номера, а продолжится густым бэд-трипом, все глубже погружая актеров и зрителей то в мрачные коридоры психоделиков, то в красочную эйфорию.

То, что новый фильм Гаспара Ноэ вообще появился в дневном расписании, — само по себе ошибка. Автор жесткой и радикальной «Необратимости» и натуральной порнодрамы «Любовь» просто не мог обойтись без деталей, обеспечивающих фильму рейтинг строго «18+». Впрочем, в «Экстазе» почти все прилично. Ровно до тех пор, пока в сангрию не добавят кислоты.





На самом деле, хоть в кадре без перерыва заливают за воротник, эффект у всего зрелища скорее отрезвляющий. Более демократические системы образования могли бы показывать «Экстаз» после уроков в качестве кинолектория о вреде наркотиков. Наверное, как раз с этой целью фильм сдвинули с утреннего расписания на попозже.

Новую работу Ноэ можно смело завернуть в упаковку «2 по цене 1». «Экстаз» — это как раз две картины: первая та, где продюсеры гордятся, что участвуют в создании французского кино. Вторая — собственно фильм Гаспара Ноэ.

Вдохновленный Бунюэлем и Пазолини, Ноэ своим dance macabre рассуждает о человеческой свободе. О том, что крайнее ее проявление ведет не к гуманистическому, а к животному началу. Французу интересно, а что будет, если освободить всех своих внутренних демонов, если не думать о наказании, если делать то, что хочется. Не сочтите спойлером: будет так себе.





При этом «Экстаз» — это мрачная вечеринка, от которой невозможно оторваться. Такого энергичного фильма не было не то что у самого Ноэ (а мы напомним, что прошлое его кино — это разделенная несколькими диалогами постельная сцена на 135 минут), а в целом по свежим фестивальным анонсам. Для любителей кинематографа «Экстаз» — та самая кислота, закапанная героиней в глаза в финале фильма. Чистая доза киноэнергетика, то, ради чего сто с лишним лет назад само искусство кино и создавалось. «Дорогая ярости» с поправкой на европейскую философию и 90-е. Может показаться, что «Экстаз» ради этого даже пренебрегает нарративом, чтобы сосредоточиться на хаосе и анархии, но нет — с нарративом все в порядке. Насколько о порядке вообще можно говорить относительно фильмов Ноэ.

Героев в картине не назовешь занятыми ребятами: они или танцуют, или треплются со стаканом сангрии. Эти два языка — танец и речь — режиссер противопоставляет как примеры того, кто мы и кем хотим казаться. Пустая болтовня о сексе как маска альфа-самца, которому только дай волю — и он уже будет пинать ногами в живот беременную.





Ноэ не щадит никого — ни детей, ни женщин. Ни зрителей. «Экстаз» — это поезд, который тронулся с места безмятежным паровозом, а потом, набрав обороты, понесся в туннель рычащим экспрессом. Покидать его на ходу — не самое взвешенное решение. Оставаться, впрочем, тоже выход только для тех, кто спокоен за свой вестибулярный аппарат. Но купить билет и прокатиться — того стоит.