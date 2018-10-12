На матч сборной Беларуси по футболу не пустили фанатов с растяжками и барабанами, троих задержали

Вчера, 12 октября, на обновлённом стадионе «Динамо» прошёл матч сборных Беларуси и Люксембурга по футболу. Наши победили 1-0. Но новость в другом − фанатов с растяжками, баннерами и БЧБ-флагами не пустили на стадион. В ответ они освободили фанатский сектор − и матч получился довольно тихий. А после игры троих человек задержали и отпустили только через три часа, пишет «Радыё Свабода».

Цырк зьехаў - клоўны засталіся: на стадыён не прапусьцілі ані банэр (унесены ў рэестр), ані барабан. Сёньня будзе камерна - і сумна :( #BLRLUX #шунявки — B-12. BelarusFans (@belarus12player) 12 октября 2018 г.

Напомним, федерация футбола просила беларуских болельщиков не использовать политические кричалки. Но про барабаны и растяжки − совершенно нормальные атрибуты футбольного матча − речи не шло.

А после игры минимум трёх фанатов сборной задержали сотрудниками милиции. Известно, что одного из них зовут Олег Радюк. Болельщиков отвезли в Ленинский РОВД, где продержали ровно три часа, после чего отпустили. Мирослав Лозовский, друг Радюка, рассказал: «Ребята знали, куда идут, имели при себе документы. Однако их всё равно встретили у стадиона, отвезли в отделение. Насилие не применяли, всё было корректно. Их продержали ровно три часа и отпустили. Мы встретили их у Ленинского РОВД».

Кстати, такое же происходило три года назад. Тогда на матче в Борисове задержали пять болельщиков. Федерация футбола в официальном сообщение задавалась вопросом, какие законы нарушили фанаты с БЧБ-флагами. МВД так и не смогло адекватно объяснить.