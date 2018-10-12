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На матч сборной Беларуси по футболу не пустили фанатов с растяжками и барабанами, троих задержали

13.10.2018 12:34 — Разное | KYKY  
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Вчера, 12 октября, на обновлённом стадионе «Динамо» прошёл матч сборных Беларуси и Люксембурга по футболу. Наши победили 1-0. Но новость в другом − фанатов с растяжками, баннерами и БЧБ-флагами не пустили на стадион. В ответ они освободили фанатский сектор − и матч получился довольно тихий. А после игры троих человек задержали и отпустили только через три часа, пишет «Радыё Свабода».

Напомним, федерация футбола просила беларуских болельщиков не использовать политические кричалки. Но про барабаны и растяжки − совершенно нормальные атрибуты футбольного матча − речи не шло. 

А после игры минимум трёх фанатов сборной задержали сотрудниками милиции. Известно, что одного из них зовут Олег Радюк. Болельщиков отвезли в Ленинский РОВД, где продержали ровно три часа, после чего отпустили. Мирослав Лозовский, друг Радюка, рассказал: «Ребята знали, куда идут, имели при себе документы. Однако их всё равно встретили у стадиона, отвезли в отделение. Насилие не применяли, всё было корректно. Их продержали ровно три часа и отпустили. Мы встретили их у Ленинского РОВД».

Кстати, такое же происходило три года назад. Тогда на матче в Борисове задержали пять болельщиков. Федерация футбола в официальном сообщение задавалась вопросом, какие законы нарушили фанаты с БЧБ-флагами. МВД так и не смогло адекватно объяснить.

 
Теги: Новости
 
 
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Вчера, 12 октября, на обновлённом стадионе «Динамо» прошёл матч сборных Беларуси и Люксембурга по футболу. Наши победили 1-0. Но новость в другом − фанатов с...
 
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