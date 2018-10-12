В Беларуси выступит поэтесса Вера Полозкова, которая признавалась в любви Михалку

Вера Полозкова, российская поэтесса, выступала в Минске в 2013 году и упоминала там, как любит Сергея Михалка. Она вернется к нам в следующем году и выступит 23 марта в Центральном доме офицеров. В этот раз, может, расскажет о любви к какому-то другом беларускому исполнителю.

Вера представит программу «Высокое разрешение» − обещают, что будут не просто стихи, а и какие-то звуковые эффекты и видео за спиной поэтессы. А сами произведения, которые она зачитают, будут на стандартные темы − любовь, страх, люди, бог. Но в этот раз основное внимание сосредоточат на стихах, написанных под влиянием Индии.

Вера Полозкова выпустила первый авторский сборник стихов в 15 лет − и сразу стала очень популярной. Говорят, она заставила поколение Z немного вылезти из соцсетей и полюбить поэзию. Видео, где она читает стихотворение «Снова не мы», набрало 2,3 миллиона просмотров − согласитесь, это немало для поэзии в 21 веке.

Чтобы послушать Веру, придётся купить билет. Стоит он от 40 до 90 рублей.

Фото на фоне заголовка: кадр из видео «Снова не мы»