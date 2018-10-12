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Ирландское IT-издание назвало десять «удивительных» минских стартапов

13.10.2018 11:13 — Разное | KYKY  
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Издание Silicon Republic подготовило топ-10 «удивительных стартапов из Минска». В тексте автор объяснил, что в столице Беларуси хорошо развивают искуственный интеллект и машинное обучнение. Сам он не раз бывал в Минске и отзывается о нем положительно.

Перед тем, как перечислить стартапы, автор немного высказался об архитектуре по Минска. Ему очень понравилось сочетание старых зданий 19 века, в которых располагаются музеи и театры (интересно, про какие это он), построек «сталинской эры» вроде офиса КГБ и современных зданий − он привел в пример Национальную библиотеку. А стартапы он перечислил такие:

1. Assistent.by

Это команда специалистов по бухгалтерскому учету и юристов, которые объединились для создания облачных систем для бизнеса. Основал стартап в 2010 году Алексей Курец. Компания привлекла 750 тысяч долларов от инвесторов во главе с Softline Venture Partners.

2. BookYourStudy

Сервис для выбора и бронирования различных образовательных программ в Беларуси и за рубежом. Можно заказать обучение или получить бесплатную консультацию. С 2016 года привлёк 300 тысяч долларов.

3. Eightydays.me

Умный и простой способ составления маршрутов для путешествий. Стартап составляет полный план поездки с учетом бронирования авиабилетов, поездов, автобусов, аренды автомобилей, а также жилья на Airbnb или Booking.com, причем ищет самые дешёвые цены. Основали стартап четверо беларусов в 2017 году. Сейчас у компании есть офис в Сан-Франциско и 450 тысяч долларов привлечённых инвестиций.

4. Everhour

Простая система для отслеживания времени при работе в команде или для менеджеров проектов. Умеет отслеживать бюджеты проектов и загрузку сотрудников. Основали Михаил Кулаков и Юрий Толочко в 2015 году.

5. GuniMachine

Этот стартап использует ИИ-алгоритмы, чтобы оценивать платёжеспособность заёмщиков. Позволяет финансовым компаниям скомбинировать машинное обучение и кредитную историю, чтобы оценить все риски. Стартап основан в 2016 году Дмитрием Долгоруковым, Иваном Коваленко и Юрием Зеленским.

6. Healthy Networks

Healthy Networks разработала приложения Lung Passport − цифровой стетоскоп, который  подключается к смартфону и помогает определить наличие проблем с лёгкими. Он также может назвать причину заболевания и отслеживать изменение состояния со временем. За оценку отвечает нейронная сеть, которая соотносит записанные приложением звуки со своей базой данных. Разработка привлекла сто тысяч долларов инвестиций в стартовый капитал.

7. iDiscount

Проект разрабатывает электронные скидочные карты/ Это позволяет брендам создавать такие карточки без траты пластика − нужно только приложение на смартфон. Также стартап помогает компаниям общаться с потребителями. Основан в 2015 году Александром Агейчиком.

8. OneSoil

Довольно известный беларуский стартап, который создал глобальную ИИ-платформу для точного земледелия. OneSoil помогает фермерам оптимизировать работу. Программа мониторит засеянные площади и помогает предсказывать урожайность и планировать будущие посевы. Основали Всеволод Генин и Слава Мазай в 2017 году, стартап привлёк 500 тысяч долларов от Haxus и Bulba Ventures.

9. Scorum

Спортивная медиа-платформа, основанная на блокчейну. Активным пользователям (в первую очередь авторам блогов) платит криптовалюту. Получить ее можно за публикацию постов, голосования, комментирование и загрузку снимков. Для спортивных журналистов проект предлагает развитую систему инструментов − спортивную аналитику и интерактивные графики. Стартап привлёк 5,6 миллионов долларов на проведённом в январе ICO.

10. Wannaby

Стартап, сделанный на основе технологии дополненной реальности, помогает электронной коммерции, создавая новый «шоппинг-опыт». Платформа объединяет компьютерное зрение и технологии рендеринга, чтобы пользовать мог виртуально примерить товары. Первым образцом стала возможность за долю секунды «поменять» разные лаки для ногтей, чтобы подобрать нужный оттенок. Проект привлёк два миллиона долларов инвестиций от Haxus и Bulba Ventures.

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Теги: Минск
 
 
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Издание Silicon Republic подготовило топ-10 «удивительных стартапов из Минска». В тексте автор объяснил, что в столице Беларуси хорошо развивают искуственный интеллект и...
 
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