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5 фактов про воду в нашем организме, о которых вы не знали

13.10.2018 11:21 — Разное | UDF  
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1. Вода — один из главных компонентов в клетках мышц и органов, составляющий до 60% от массы тела молодого мужчины и 50% от массы тела молодой женщины.

2. Подавляющее большинство биохимических реакций в нашем организме не проходит без участия воды, выполняющей роль растворителя и катализатора. Самый простой пример: при употреблении пищи, организм увлажняет ее с помощью слюны, переваривает с помощью желудочного сока, посредством крови переносит питательные вещества и избавляется от отходов через мочу и пот.

3. Организм человека при условии отсутствия метаболических нарушений способен произвести от 250 до 500 мл воды за сутки. Во время марафонского забега в мышцах бегуна происходит активный процесс сжигания гликогена, который сопровождается производством около 2,5 единиц воды на каждую единицу мышечного гликогена. Таким образом в организме обеспечивается естественная защита от обезвоживания. Кстати, от 4% до 10% от воды в нашем организме ежедневно заменяется «свежей».

4. Чувство жажды возникает вследствие повышения концентрации форменных элементов в крови. Допустим, если человек весом в 100 кг занимается активным спортом, ощущение жажды у него произойдет при потере 1-1,2 кг пота, что составляет 1-2% массы тела. Критичной для жизни является потеря пота эквивалентного более 10% от веса человека.

5. Вопреки мнению о том, что кофе обладает обезвоживающим эффектом, что объясняется его мочегонный действием, последние исследования на тему влияния кофеина указывают и на другое. Кофе является допустимым источником жидкости для спортсменов, даже во время тренировки в жару.

 
 
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Вода — один из главных компонентов в клетках мышц и органов.
 
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